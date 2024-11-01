Pedro Sánchez responde al plan del Pentágono para suspender a España de la OTAN: “Somos un socio leal. Absoluta tranquilidad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la información sobre un correo del Pentágono en el que se plantea la suspensión de España de la OTAN como medida que podría adoptar EEUU para castigar a los aliados que no han respaldado a Donald Trump en su guerra con Irán. Sánchez ha asegurado: “No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos y desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.