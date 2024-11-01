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Pedro Sánchez responde al plan del Pentágono para suspender a España de la OTAN: “Somos un socio leal. Absoluta tranquilidad”

Pedro Sánchez responde al plan del Pentágono para suspender a España de la OTAN: “Somos un socio leal. Absoluta tranquilidad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la información sobre un correo del Pentágono en el que se plantea la suspensión de España de la OTAN como medida que podría adoptar EEUU para castigar a los aliados que no han respaldado a Donald Trump en su guerra con Irán. Sánchez ha asegurado: “No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos y desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

| etiquetas: perro , otan , tranquilidad
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
manuelpepito #8 manuelpepito
Caretas fuera. La OTAN se supone que es un pacto de defensa de varios socios. Se supone que no son estados supeditados a los designios de los yanquis, se supone. Y los yanquis han montado una guerra por cuenta y riesgo, atacando ellos primero sin casus belli. Y se han enfadado porque no le han bailado el agua.

Estoy ansioso de ver las declaraciones de Rutte mientras se limpia el esmegma del zanahoria de la boca.
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woody_alien #2 woody_alien
Es que si nos vamos de la OTAN el peligro de que nos invada Andorra se multiplica por 1000.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#2 ¿te imaginas? hordas de influencers y youtubers descendiendo de las montañas ... que miedo
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woody_alien #5 woody_alien
#4 Ahhhhh, la gallina de piel.
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Cehona #6 Cehona
#2 Pero a los españoles que viven allí para no pagar impuestos ¿Les obligaran a coger un machete para defenderse?
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woody_alien #7 woody_alien
#6 Serán todos recluidos en la ermita de Os de Civís.
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#17 luckyy *
#2 Andorra, no pero Marruecos al que esta armando EEUU... Pudiera.
EEUU esta creando un futuro problema
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#12 Tunguska08Chelyabinsk13
Se caen las caretas, ya no guardan ni las aparencias de que es una organización supranacional. ¿Lo USA te echan si quieren, sin votar ni nada? :-O

No hay huevos!!!
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#16 UNX
Al contrario, somos el peor socio que puede haber. Deberían expulsarnos de la OTAN y retirar todas las bases americanas.
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#9 woke
yo veo mejor un rapto al estilo maduro.
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Cehona #3 Cehona
Trump si lo aprueba su Congreso, se puede marchar de la OTAN. Asi el dueño de los videos de Epstein, puede seguir con su genocidio e incluso invadir Turquía, sin obligar a los USA resolver el artículo 5 (sin rima)
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kosako #11 kosako
La cosa es que ningún país puede expulsar a otro. Tiene que ser el país quien solicite irse. por lo que he leído en Twitter, vaya.
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#1 HangTheRich
Yo voy poniendo el champán a enfriar, con tranquilidad
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#15 KaBeKa
Se van a quedar solos, van a dinamitar todas las relaciones comerciales que durante años han tejido.
Trump se va a estudiar en un futuro como ejemplo de lo que nunca se debe hacer en diplomacia y relaciones internacionales.
Si se tiene dos dedos de frente ahora mismo es el peor socio que se puede tener. Sólo sabe imponer y que le muestren respeto... todo lo contrario de lo que representa una negociación.
Cosas de tener a la mafia como referente(literal sin ambages).
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#13 gadish
Cuervo Ingenuo, calienta que sales!
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tetepepe #10 tetepepe
Ya están tardando.
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#14 AlexGuevara
Traducción: “somos un buen perro faldero, nunca mordemos al dueño”
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menéame