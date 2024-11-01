Pedro Sánchez responde al plan del Pentágono para suspender a España de la OTAN: “Somos un socio leal. Absoluta tranquilidad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la información sobre un correo del Pentágono en el que se plantea la suspensión de España de la OTAN como medida que podría adoptar EEUU para castigar a los aliados que no han respaldado a Donald Trump en su guerra con Irán. Sánchez ha asegurado: “No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos y desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.
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Estoy ansioso de ver las declaraciones de Rutte mientras se limpia el esmegma del zanahoria de la boca.
EEUU esta creando un futuro problema
No hay huevos!!!
Trump se va a estudiar en un futuro como ejemplo de lo que nunca se debe hacer en diplomacia y relaciones internacionales.
Si se tiene dos dedos de frente ahora mismo es el peor socio que se puede tener. Sólo sabe imponer y que le muestren respeto... todo lo contrario de lo que representa una negociación.
Cosas de tener a la mafia como referente(literal sin ambages).