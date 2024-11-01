PcComponentes: Información importante sobre la seguridad de tus datos

Tras una investigación por parte de nuestros expertos en seguridad, no tenemos constancia de que PcComponentes haya sufrido una brecha de seguridad en sus sistemas. Lo que hemos detectado es un fenómeno conocido en ciberseguridad como credential stuffing. Esto significa que un tercero ha utilizado direcciones de email y contraseñas obtenidas a partir de filtraciones de seguridad ocurridas en bases de datos comprometidas, ajenas a PcComponentes. A partir de estas bases de datos —que suelen publicarse en foros de internet— los atacantes prueban
| etiquetas: seguridad , datos , pccomponentes
Dicho lo cual, no me canso de recomendar el uso de un anillo de claves y claves aleatorias para todos los servicios online. De esta forma un robo de datos que incluya tu contraseña no pone en peligro los accesos a todas las demás cuentas online con el mismo usuario/email.
5 - Las categorías de datos afectados son: nombre, apellidos, DNI (en los supuestos en los que el cliente lo haya introducido), dirección, IP, correo electrónico y teléfono.
De aquellos clientes que tenían user email igual que otros sitios afectados por filtraciones de contraseñas. Se entiende.