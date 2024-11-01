edición general
28 meneos
221 clics

PcComponentes: Información importante sobre la seguridad de tus datos

Tras una investigación por parte de nuestros expertos en seguridad, no tenemos constancia de que PcComponentes haya sufrido una brecha de seguridad en sus sistemas. Lo que hemos detectado es un fenómeno conocido en ciberseguridad como credential stuffing. Esto significa que un tercero ha utilizado direcciones de email y contraseñas obtenidas a partir de filtraciones de seguridad ocurridas en bases de datos comprometidas, ajenas a PcComponentes. A partir de estas bases de datos —que suelen publicarse en foros de internet— los atacantes prueban

| etiquetas: seguridad , datos , pccomponentes
26 2 0 K 137 actualidad
14 comentarios
26 2 0 K 137 actualidad
#4 eqas
#3 bueno, desde hace tiempo, en su web venden también de vendedores externos, como hace amazon. Y eso es un problema que deberian solucionar. Yo les compro bastante, pero siempre marco en el buscador el "vendido por pccomponentes".
1 K 30
qwe_sin_la_q #10 qwe_sin_la_q
#4 acabo de ver el producto y es cierto, pero justo este es vendido y enviado por ellos, conozco mas gente que compraban antes a estos y pararon, quizás sea por zona, usan diferentes empresas de transporte, en mi caso y de mis conocidos GLS.
0 K 9
#14 eqas
#10 uf, gls de lo peor en mi zona. Casi 20 días para un trayecto de 20 km hace poco
0 K 11
#2 eqas
Pues les doy el voto de confianza (permitimos mil fechorías a empresas USA)
1 K 21
qwe_sin_la_q #3 qwe_sin_la_q *
#2 estos son unos prendas, el último pedido que les hice no llegaba al destino,llamabA y abría tickets y pasaban, al final conseguí hablar con una operadora(perdí muchas horas), decía que para devolverme el dinero tenía que rechazar el paquete, pero este no llegaba y encima ellos no sabían dónde estaba, al final les puse una reclamación y me devolvieron el dinero, no les compro más, voy a aprovechar para cerrar la cuenta...
0 K 9
manolo #8 manolo
#2 Sí, y además dan una justificación técnica. Parece que han detectado muchos accesos externos probando credenciales.

Dicho lo cual, no me canso de recomendar el uso de un anillo de claves y claves aleatorias para todos los servicios online. De esta forma un robo de datos que incluya tu contraseña no pone en peligro los accesos a todas las demás cuentas online con el mismo usuario/email.
0 K 10
#9 eqas
#8 yo uso el generador aleatorio de Firefox, y las guardo en él, en su nube, y con la frase de cifrado de contraseñas. Para todo lo demas Keepass dentro de un Cryptomator en una carpeta sincronizada con Resilio Sync en todos los dispositivos.
0 K 11
#5 Cazatrolls
Si esto es cierto, rebaja mucho la gravedad de lo anunciado aquí anteriormente.
1 K 18
#6 Suleiman
1 - No se ha producido un acceso ilegítimo a nuestras bases de datos ni a nuestros sistemas internos.
5 - Las categorías de datos afectados son: nombre, apellidos, DNI (en los supuestos en los que el cliente lo haya introducido), dirección, IP, correo electrónico y teléfono.
0 K 13
#7 LaMinaEnMiPuerta
#6
5 - Las categorías de datos afectados son: nombre, apellidos, DNI (en los supuestos en los que el cliente lo haya introducido), dirección, IP, correo electrónico y teléfono


De aquellos clientes que tenían user email igual que otros sitios afectados por filtraciones de contraseñas. Se entiende.
1 K 18
#11 Suleiman
#7 No hubiera estado mal dejarlo más claro.
0 K 13
#12 LaMinaEnMiPuerta
#11 Lo explican bastante bien, hay que leerlo entero.
0 K 10
mikelx #13 mikelx
#11 ya lo explican antes. Tampoco es necesario que den todo ya digerido, que nos volveremos lelos al final.
0 K 8

menéame