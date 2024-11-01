edición general
La partida para adquirir 86 obuses sobre ruedas para el Ejército de Tierra alcanza los 2.219 millones de euros

En el Consejo de Ministros del pasado 25 se formalizó el inicio del programa de renovación de la artillería autopropulsada del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Si en el caso de los obuses autopropulsados de cadenas se dispondrá de 4.516 millones €, para los de ruedas se han previsto 2.219. La cifra total prevista para el programa en su conjunto 6.736 millones. El contrato, por el que Indra y Escribano suministrarán 86 obuses y sus sistemas asociados, se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2034.

ChatGPT
Es curioso como el Menéame de hace un tiempo taaaaannn Contrario al gasto militar, ahora lo abraza.

Cosas veredes
Jointhouse_Blues
#3 Es más curioso aun como pretendes hacer pasar por la opinión general de MNM el envío de un usuario.
BastardWolf
#5 igualmente yo no veo que hay de raro/curioso en que las personas cambien su manera de pensar a lo largo de su vida, si #3 no lo hace nunca es porque sera una piedra y no una persona
ChatGPT
#6 lo raro es que en menéame si hace unos años decías que había que financiar mejor al ejército eras nazi. Ahora eres de lo más progre…
A eso voy… así nunca te equivocas, siempre puedes cambiar de opinión y tener razón antes, y ahora :-)
BastardWolf
#8 me cuesta creer como cosa general se le llame nazi o progre a nadie por esa tonteria. Si te has encontrado con un gilipollas asi ya es mala suerte, pero superalo
ChatGPT
#9 en serio me dices que hace 5 años los que decían que había que reforzar el ejército no eran nazis en menéame? O lo estabas o tienes poca memoria

Y sí, gilipollas hay, y había muchos
ChatGPT
#5 claro, no es la tónica general.. ya..
El_dinero_no_es_de_nadie
Así es como se moderniza un ejército europeo, invirtiendo en tecnología propia sin depender de terceros países.
mancebador
#1 Estoy de acuerdo, sin embargo me parece que alguien ha cometido un patinazo, a mi me sale que cada obús cuesta 70 millones de euros (6 mil millones para 86 obuses), que es 6 veces lo que cuesta un Leopardo 2E. Incluso si están incluidos radares de tiro, mantenimiento, etc. me parece un despropósito.
ElenaCoures1
¿Pero no éramos vasallos?
