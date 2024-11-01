La partida para adquirir 86 obuses sobre ruedas para el Ejército de Tierra alcanza los 2.219 millones de euros

En el Consejo de Ministros del pasado 25 se formalizó el inicio del programa de renovación de la artillería autopropulsada del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Si en el caso de los obuses autopropulsados de cadenas se dispondrá de 4.516 millones €, para los de ruedas se han previsto 2.219. La cifra total prevista para el programa en su conjunto 6.736 millones. El contrato, por el que Indra y Escribano suministrarán 86 obuses y sus sistemas asociados, se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2034.