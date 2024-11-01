El Partenón vuelve a verse completo: por primera vez en décadas, el templo de la Acrópolis está sin andamios

Por primera vez en mucho tiempo, uno de los monumentos más visitados del mundo, el Partenón de Atenas, puede contemplarse con la majestuosidad de su arquitectura original, completamente libre de andamios. El histórico templo que corona la Acrópolis de Atenas situado en la cima de una colina y dedicado a la diosa griega Atenea Pártenos, ha recuperado su silueta limpia y clásica, sin estructuras metálicas que perturben la vista o la fotografía de millones de visitantes. Se trata de todo un acontecimiento que marca un hito en el largo proceso de