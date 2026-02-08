edición general
10 meneos
29 clics

El Parlamento Europeo señala la okupación como un problema que afecta a "toda Europa" y pide "mecanismos rápidos" para que los dueños recuperen su vivienda

El Parlamento Europeo identifica la ocupación ilegal de viviendas como un problema que afecta a "toda Europa", incluyendo por supuesto a España. Y pide a los Estados...

| etiquetas: europa , parlamento europeo , okupacion , ocupacion
8 2 3 K 57 actualidad
23 comentarios
8 2 3 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
Ze7eN #14 Ze7eN *
El problema no es la ocupación, la ocupación es solo consecuencia de un problema aún más grande, que es el acceso a la vivienda.

La derecha quiere acabar con la ocupación sin atajar el problema, y eso no se puede conseguir. Además, el Parlamento Europeo señala como atajar los casos de ocupación, con mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de la propiedad, algo que es totalmente incompatible con los recortes que llevan a cabo los partidos de derechas y con la saturación en…   » ver todo el comentario
4 K 57
#23 chavi
#14 ... Y que tienen los santos cojones de construir VPO pija a su medida...
0 K 11
#7 tyrrelco
#4 Nadie más tiene la culpa de que suba el precio de la vivienda, de que se llene toda Europa de oKupas, que la economía del mundo se vaya al carajo y que se nos llene todo de sucios migrantes.
1 K 21
#1 Cerberoh
No puede ser, según PP y Vox es un problema sólo de España y lo ha generado Sánchez.
1 K 20
Kmisetas #2 Kmisetas
#1 No puede ser, según la podemia es un problema inexistente.
2 K 27
#9 Cerberoh
#2 En España es más grande el problema de la falta de vivienda pública.
2 K 19
Yonny #12 Yonny
#9 La falta de vivienda se soluciona construyendo menos.
0 K 10
#15 Cerberoh
#12 Se soluciona construyendo más vivienda pública.
0 K 6
Yonny #17 Yonny
#15 Era una ironía
0 K 10
Nómada_sedentario #18 Nómada_sedentario
#2 pues no sé si inexistente, pero que va a ir a más eso ya te lo digo yo...
0 K 10
#21 chavi
#2 Los que confundís causas con consecuencias acabais con conclusiones ridículas
0 K 11
Desideratum #13 Desideratum *
#1 No puede ser que ahora el Parlamento Europeo, asaltado por el fascio, no estandarice y propague el mismo discurso del miedo irracional en toda Europa. Fascinante.
1 K 31
#20 chavi
#1 PP y Vox es un problema de toda europa y en aumento, y es muy dificil atribuir su auge en exclusiva a Sanchez :troll:
0 K 11
shake-it #19 shake-it
El problema es la usurpación y no la crisis habitacional... Anda que os den por culo!
0 K 16
manzitor #5 manzitor *
Nadie niega la existencia del problema, sí hay dudas sobre la magnitud percibida y la magnitud acreditada.
1 K 14
#22 chavi
#5 El problema es la dificultad de acceso a la vivienda.

Los okupas son una de las consecuencias de ese problema.

Como siempre, la derecha ignora el problema y pretende atacar solo las consecuencias
0 K 11
powernergia #6 powernergia
Puede que haya alguna relación entre ocupación y precio de vivienda?.

Nah¡, fantasias.
0 K 11
uyquefrio #8 uyquefrio
Así consta en el informe que ultima la comisión sobre la crisis de la vivienda del Parlamento, y que hoy se votará y muy probablemente se aprobará por parte de este grupo de trabajo. El contenido del documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido acordado entre el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo socialista del S&D y los liberales de Renew y el siguiente paso sería llevar el documento a la votación del pleno en marzo.
0 K 10
#3 tyrrelco
xD xD xD xD xD xD xD
0 K 10
#4 euquesei
#3 Todo culpa del Perro que es el Imperator de Europa y hay que derrocarlo.
0 K 7
#11 pascuaI
Espero que por okupación se refiera también a los pisos turísticos, la verdadera lacra.
0 K 8
#16 Cincocuatrotres
Hubiera estado bien que cuantificase país por país la importancia de la ocupación, seríamos los númbers one?, sin duda
0 K 8
#10 jaramero
Un informe presentado por uno del pp en el parlamento europeo... sesgo?

La okupación no afecta al mercado del alquiler.

Basta ya de que papá estado blinde la especulación inmobiliaria.

Además, la policía y los jueces tienen cosas más importantes que hacer.
0 K 7

menéame