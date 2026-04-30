La paradoja de la logística de EEUU: de 11 portaaviones sólo tres pueden ir a la guerra contra Irán

Estados Unidos tiene 11 portaviones nucleares pero sólo es capaz de desplegar tres en la guerra contra Irán. Y le ha costado dos meses porque el último de ellos, el George H.W. Bush acaba de llegar. Y, entremedias, ha estado a punto de producirse una tragedia cuando el más moderno de la flota, el Gerald Ford, sufrió un incendio en plena campaña de bombardeos que lo dejó inútil dos semanas. La moral de la tripulación es baja tras 10 meses sin ver a sus familias, de hecho se cree que algunos de esos accidentes fueron obra de los propios marineros
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- Una desplegada
- Una yendo o volviendo
- Una reabasteciéndose
A eso sumas que siempre puede haber algo en reparaciones ... y por ello siempre tienes a dos tercios al menos fuera de servicio. Así que imaginad lo que pasa con los portaaviones de Francia, Rusia, España, Italia ... que solo tienen uno (Italia creo que tiene dos) .. y llamarlos portaaviones es ser un poco optimistas. Los dos… » ver todo el comentario
Son muy vulnerables por la parte de la lavandería.
es.wikipedia.org/wiki/USS_Bonhomme_Richard_(LHD-6)