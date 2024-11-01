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Papel, Kindle o audiolibro: el absurdo debate que divide a los lectores

Papel, Kindle o audiolibro: el absurdo debate que divide a los lectores  

¿Libro en papel, Kindle o audiolibro? ¿Cuál es mejor para leer? ¿Se recuerda más leyendo en papel? ¿Escuchar audiolibros cuenta como leer? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más absurdos —y más repetidos— del mundo lector: papel vs digital vs audiolibro. Y lo vamos a hacer como toca: con humor, con mala leche y con bastante sentido común. Porque sí, hay estudios que dicen que leer en papel mejora la comprensión lectora y la memoria, pero también vivimos en un mundo donde el...

| etiquetas: libros , kindle , audiolibros , digital
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Los 3

Yo es lo que hago, cada uno para un momento y una experiencia diferente
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FunFrock #4 FunFrock
Pa algunos el papel con letra chica es joio, Kindle para los q leemos mucho y audiolibro algunas veces sienta muy bien.
Excepto el último libro, todo juego de tronos lo escuché con la voz de lija q gastaba la señora.

En la Universidad de Alicante, se realizó un Audiolibro de El Quijote con el doblador de Anthony Hockins, si alguien lo encuentra que me lo diga.

Y por último, hay 2 audiolibros narrados por Ramon Langa (doblador de Bruce Willis), son libros de Ciencia ficción: El Día de Colon y otro más. Recomendable.
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Metabarón #3 Metabarón
Cuando me centro en un libro no me fijo si es papel o una pantalla, así que me la suda.
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HAL9K #6 HAL9K
Un audiolibro no puede dividir a ningún lector. Dividirá a los oyentes.
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josde #17 josde
Yo el kindle, lo poco que pesa con su contenido , cuando hay libros de papel que se necesita una grúa para levantarlos.
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Dakaira #14 Dakaira
Para novelas Kindle y si me fascinan luego los compro en papel.
Leer ensayos se me hace imposible en Kindle así que papel.
Y audiolibros para cuando estoy currando en el taller, cocinando, etc.
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Anfiarao #5 Anfiarao
En tablillas de barro?
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Dakaira #10 Dakaira
#5 prefiero al anciano del lugar contando historias en el fuego. Putos modernos y sus inventos de barro...
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D303 #12 D303
#10 Lo mejor  media
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pip #13 pip
¿pero como vas a leer un audiolibro? No entiendo estas gilipolleces.
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xyria #2 xyria
Libros en papel, sin duda.
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DDJ #7 DDJ
El absurdo debate que no existe y que no divide a nadie
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#9 soberao *
#7 En Kindle los libros están en su nube, ha habido casos cuando Amazón quito de los usuarios libros de sus dispositivos. Supongo que el futuro del libro electrónico es la suscripción como en los libros de texto digitales que pagas una licencia de un año y para el año que viene si no apruebas la renuevas. Nunca tienes el libro pero es más barato que el libro en papel.
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DDJ #16 DDJ
#9 dividirá a los editores o a los proveedores digitales pero no al lector
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#8 NanakiXIII *
A mí el audiolibro no me convence, pero sí me parece interesante para según qué situaciones, como el transporte público.

Sobre el libro normal o digital, con los años he llegado a preferir el digital por practicidad. El bonito tener tu libro en la estantería, pero una máquina con retroiluminación, poco peso y del que puedo ajustar el tamaño de letra y fuente como quiera, es mucho más cómodo de leer y transportar. Sujetar un tocho libro de 400 páginas durante un par de horas puede ser un horror. Manejar un ereader, no.
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D303 #15 D303
#8 Y luego cuando te trasladas los libros de papel son una locura, yo he llegado a tener más de 1.000 libros y no sabes la de cajas que son y lo que pesan.
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