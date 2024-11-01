Papel, Kindle o audiolibro: el absurdo debate que divide a los lectores  

¿Libro en papel, Kindle o audiolibro? ¿Cuál es mejor para leer? ¿Se recuerda más leyendo en papel? ¿Escuchar audiolibros cuenta como leer? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más absurdos —y más repetidos— del mundo lector: papel vs digital vs audiolibro. Y lo vamos a hacer como toca: con humor, con mala leche y con bastante sentido común. Porque sí, hay estudios que dicen que leer en papel mejora la comprensión lectora y la memoria, pero también vivimos en un mundo donde el...