Papel, Kindle o audiolibro: el absurdo debate que divide a los lectores  

¿Libro en papel, Kindle o audiolibro? ¿Cuál es mejor para leer? ¿Se recuerda más leyendo en papel? ¿Escuchar audiolibros cuenta como leer? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más absurdos —y más repetidos— del mundo lector: papel vs digital vs audiolibro. Y lo vamos a hacer como toca: con humor, con mala leche y con bastante sentido común. Porque sí, hay estudios que dicen que leer en papel mejora la comprensión lectora y la memoria, pero también vivimos en un mundo donde el...
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Yo es lo que hago, cada uno para un momento y una experiencia diferente
Excepto el último libro, todo juego de tronos lo escuché con la voz de lija q gastaba la señora.
En la Universidad de Alicante, se realizó un Audiolibro de El Quijote con el doblador de Anthony Hockins, si alguien lo encuentra que me lo diga.
Y por último, hay 2 audiolibros narrados por Ramon Langa (doblador de Bruce Willis), son libros de Ciencia ficción: El Día de Colon y otro más. Recomendable.
Leer ensayos se me hace imposible en Kindle así que papel.
Y audiolibros para cuando estoy currando en el taller, cocinando, etc.
Sobre el libro normal o digital, con los años he llegado a preferir el digital por practicidad. El bonito tener tu libro en la estantería, pero una máquina con retroiluminación, poco peso y del que puedo ajustar el tamaño de letra y fuente como quiera, es mucho más cómodo de leer y transportar. Sujetar un tocho libro de 400 páginas durante un par de horas puede ser un horror. Manejar un ereader, no.