Papá, deja el móvil

La adicción al móvil no es solo cosa de adolescentes: los adultos pasan tantas o más horas frente a la pantalla, afectando a las relaciones con los demás y al ejemplo que les dan a sus hijos.

Torrezzno
Muy buena reflexión y muy difícil de lograr. He podido durante un tiempo ser estricto con el móvil y al final acabo cayendo de nuevo
soberao
#1 Siempre te puedes hacer adicto a los rosarios de Radio Maria y esa adicción son puntos para ir al cielo.
Mustela
#1 Cámbiatelo por uno de botones. Parecerá una broma pero no lo es.
