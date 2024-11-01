·
Papá, deja el móvil
La adicción al móvil no es solo cosa de adolescentes: los adultos pasan tantas o más horas frente a la pantalla, afectando a las relaciones con los demás y al ejemplo que les dan a sus hijos.
móvil
adicción
3 comentarios
#1
Torrezzno
Muy buena reflexión y muy difícil de lograr. He podido durante un tiempo ser estricto con el móvil y al final acabo cayendo de nuevo
2
K
44
#2
soberao
#1
Siempre te puedes hacer adicto a los rosarios de Radio Maria y esa adicción son puntos para ir al cielo.
0
K
13
#3
Mustela
#1
Cámbiatelo por uno de botones. Parecerá una broma pero no lo es.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
