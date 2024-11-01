edición general
17 meneos
32 clics
¿Por qué los países ya no declaran la guerra? El fin de la cortesía bélica

¿Por qué los países ya no declaran la guerra? El fin de la cortesía bélica

Antaño, la guerra era un asunto de caballeros (o al menos, eso intentaban aparentar). Si un país quería invadir al vecino, enviaba un telegrama formal o un ministro se presentaba en la embajada para pedir el pasaporte del embajador enemigo, revocando su inmunidad diplomática. Era el equivalente geopolítico a tirar el guante en un duelo.

| etiquetas: declaracion de guerra , paises
14 3 0 K 179 actualidad
8 comentarios
14 3 0 K 179 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Se están perdiendo las formas
3 K 58
Batallitas #3 Batallitas
Gracias por mandarlo a la cola, #0
1 K 27
Rogue #8 Rogue
Antes había respeto y caballerosidad con el adversario o enemigo.
Hoy en día en una pelea callejera, lo más normal que es te pillen a traición, cuando antes te arrojaban un guante, aunque fueran a muerte.
0 K 15
JackNorte #4 JackNorte
Antes se contentaban con golpes de estado y secuestrar presidentes y o matarlos. Ahora han descubierto que ni tan siquiera con las guerras directas tienen que fingir ni pedir permiso a sus propios estamentos.
0 K 12
pedrario #7 pedrario
Por lo mismo por lo que no se convocan elecciones cuando hay desastres y corrupción por doquier, oportunismo y obtener la mejor ventaja posible.
0 K 10
tricionide #2 tricionide
Pakistan ha declarado la guerra a Afganistan
0 K 9
Batallitas #6 Batallitas
#2 No es así, el Ministerio de Defensa de Pakistán declaró el otro día que el país se considera ahora en una «guerra abierta» con Afganistán. Pero de declaración de guerra legal y formal nada.
0 K 9
#5 pozz
Por que es mejor hacer una operacion miltiar especial. :troll:
0 K 7

menéame