Los paises europeos rechazan el llamado de Trump para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

“Alemania descartó participar en cualquier actividad militar, incluidas las iniciativas para reabrir el estrecho. ‘Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado’, dijo el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius.” Italia y Grecia se sumaron a la negativa. Adicionalmente Australia, Francia y Japón han dicho que no tienen planes de enviar buques de guerra.... ¿Qué espera Donald Trump de un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa marina estadounidense no pueda gestionar por sí sola? añadío Pistoruis.