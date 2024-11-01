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Los paises europeos rechazan el llamado de Trump para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

Los paises europeos rechazan el llamado de Trump para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

“Alemania descartó participar en cualquier actividad militar, incluidas las iniciativas para reabrir el estrecho. ‘Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado’, dijo el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius.” Italia y Grecia se sumaron a la negativa. Adicionalmente Australia, Francia y Japón han dicho que no tienen planes de enviar buques de guerra.... ¿Qué espera Donald Trump de un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa marina estadounidense no pueda gestionar por sí sola? añadío Pistoruis.

| etiquetas: hormuz , trump , iran
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7 comentarios
23 5 0 K 301 actualidad
Tarod #1 Tarod *
El titular menciona paises europeos, y lo he dejado por no tocarlo, pero tambíen se incluyen Japón y Australia. (Además de Canada)

Bien por Pistorius por cierto. Sin rodeos con Naranjito.
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#3 albx
#1 Ahora Alemania dice que ellos no comenzaron la guerra, pero Merz dijo (en la anterior guerra) que Israel les estaba haciendo el trabajo sucio.
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ipanies #2 ipanies *
Todos unos insolidarios!!! Al final van a tener que ir el PP Y Vox con Aznar de abanderado y su mujer de primera corneta!!!
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#6 T3rr0rz0n3
Alemania, como siempre, si no la empiezan ellos, se enfadan y se van.
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Sacronte #7 Sacronte
#6 Tienen a sus pupilos sionistas haciendo cosas, es casi como si las hicieran ellos.
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Ramen #4 Ramen
TACO, TACO, TACO
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
No me extraña, viendo al último país europeo que le prestó atención y se dejó aconsejar... Seguro que si Zelensky pudiese viajar al pasado las cosas que están pasando no estarían pasando.
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menéame