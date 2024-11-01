Países Bajos prohíbe de raíz la reproducción y venta de gatos esfinge y fold escocés

A partir del 1 de enero de este año las razas de gatos esfinge y fold escocés tendrán prohibida la reproducción y venta. La cría de estas dos razas estaba prohibida en Países Bajos desde 2014, pero se seguían vendiendo, por lo que a partir de ahora también se prohibirá la tenencia como animal de compañía. Las personas que tengan estas especies como mascotas podrán seguir teniéndolas pero ya no habrá relevo generacional. La razón es evitar el sufrimiento que les produce a ambas razas debido a sus problemas genéticos y de salud, dando lugar...