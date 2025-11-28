·
Países Bajos niega la residencia a tres mujeres afganas porque “no visten al estilo occidental” y podrían adaptarse al régimen talibán
Las autoridades quieren deportarlas al considerar que el ‘apartheid’ de género del país no afecta a sus vidas porque además se dedican a trabajos domésticos
países bajos
holanda
burka
permiso de residencia
actualidad
#1
Alberto_meneame
El velo quizás no, pero tanto el hijab como el burka deberían prohibirse
#2
oscarcr80
#1
Que diferencia hay entre velo y hijab?
