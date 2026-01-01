edición general
22 meneos
26 clics
«¡Que paguen impuestos los ricos!», corean mientras Bernie Sanders toma juramento al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (Eng)

«¡Que paguen impuestos los ricos!», corean mientras Bernie Sanders toma juramento al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (Eng)

Un estruendoso cántico de «¡Que paguen impuestos los ricos!» estalló cuando el senador de Vermont Bernie Sanders arremetió contra los ricos y denunció el «odio y la división» antes de tomar juramento a su compañero socialista demócrata Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York.

| etiquetas: mamdani , bernie sanders , impuestos , ricos , eeuu , nueva york
18 4 0 K 283 actualidad
8 comentarios
18 4 0 K 283 actualidad
arturios #6 arturios *
Esos comunistas como el Bernie lo que hacen es fomentar la discriminación contra ese 0,1% de la población cuyo único crimen, es ser absurdamente ricos y joder la vida al 99,9% restante, si esa discriminación que proponen no es delito, que venga Dios (el de los protestantes, claro) y lo vea.
4 K 70
ochoceros #8 ochoceros
#6 Ahora falta por ver todos los palos en las ruedas que les va a poner ese 0,1% a su gestión. Menudo campo de minas tienen por delante para tratar de aplicar medidas progresistas en el paraíso de los regres.

Si la inversión económica que va a hacer "la oposición" para que no dejen en evidencia al resto se hiciese en avances sociales, serían primera potencia mundial de nuevo.
0 K 11
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Nueva York se ha vuelto comunista.
2 K 42
Torrezzno #1 Torrezzno
Good luck with that
0 K 20
#4 tierramar *
Grito al que podrían añadir: queremos un estado welfare NO el actual warfare. O "que sus guerras se las paguen los ricos". A los americanos les han vendido la idea de que todo lo que no sea gastar en armas y guerras es comunismo. Y necesitan enemigos para que los americanos sigan pagando las guerras del complejo armamentistico-militar; si tuvieran conciencia de que son guerras para saquear y hacer más ricos a los ricos que encima no pagan impuestos, quiza pedirían que sus ejercitos y armas se las paguen ellos, es decir, que se privatice la industria militar, y dediquen los impuestos de los ciudadanos a sanidad, educación publicas,...
0 K 16
#5 Dav3n
Si, seguro que éste arregla EEUU... Vamos, el que espere cambios mientras el marco socioeconómico se mantiene intacto es que no ha entendido una puta mierda.
0 K 9
#2 encurtido
Le dará la frase hasta que hagan como en España, que ricos a aumentar impuestos se considera cualquiera con nómina.
0 K 7
Quel #7 Quel
Hay que entender que para ellos un "rico" es todo aquel que gane más que ellos. En otras palabras, que paguen impuestos otros.
:troll:
0 K 6

menéame