«¡Que paguen impuestos los ricos!», corean mientras Bernie Sanders toma juramento al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (Eng)

Un estruendoso cántico de «¡Que paguen impuestos los ricos!» estalló cuando el senador de Vermont Bernie Sanders arremetió contra los ricos y denunció el «odio y la división» antes de tomar juramento a su compañero socialista demócrata Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York.
| etiquetas: mamdani , bernie sanders , impuestos , ricos , eeuu , nueva york
Si la inversión económica que va a hacer "la oposición" para que no dejen en evidencia al resto se hiciese en avances sociales, serían primera potencia mundial de nuevo.