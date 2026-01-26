·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8261
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
6812
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7075
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6047
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5711
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
491
Prueba clara: el agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti justo antes de dispararle [ENG]
341
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
573
Nuevo Bulo en El In-Mundo
258
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
286
Investigadores surcoreanos desarrollan filtro autónomo que elimina más del 99% de nanoplásticos menores de 50 nm sin necesidad de energía externa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
48
clics
Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz (Córdoba), "no se habría visto nada".
|
etiquetas
:
adamuz
12
3
0
K
75
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
75
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
titomeneao
¿Entonces para que sirve auscultar? Si todavía no se sabe por que se produjo la rotura ¿Cómo sabe eso? Me da la impresión de que anda algo nervioso y empieza a hablar sin consultar previamente a los técnicos. Y ahora dice que nunca se ha descartado el sabotaje...al final verás tu.
4
K
44
#11
poxemita
#3
hombre, si auscultando tienes un accidente cada N años y no auscultando X accidentes cada N años con X > 1, entonces sí que vale.
Igual no detectan el 100% de los problemas pero sí un porcentaje alto o cercano al 100.
4
K
53
#15
Pontecorvo
*
#11
Había gente que meses antes del accidente estba asustada de los botes que daba el tren pero un sistema ultramoderno no puede detectar nada. Me fascina la candidez con la que os tragais las mentiras del ministro.
0
K
10
#18
Graffin
#15
El sistema detectó todo, y estaba dentro de los parámetros admitidos. Por eso durante meses o años de "botes" no pasó absolutamente nada.
0
K
9
#20
DORO.C
#11
Yo eso lo entiendo, muy de acuerdo contigo. Lo que no sé es como el Sr. Puente puede afirmar eso con tanta seguridad.
0
K
16
#1
Gry
*
Igual hacen falta mejores sistemas de evaluación entonces...
¿Micrófonos en los bajos de cada tren que detecten anomalías? Así lo hubiesen escuchado los que pasaron primero cuando empezó a fallar, para dejar muescas en las ruedas tuvo que hacer ruido.
1
K
30
#4
topecb
#1
Pues algo así llevo unos días pensando: micrófonos, un par de luces y cámaras con IA, y envío de los datos en tiempo real (mediante starlink por ejemplo) a ADIF
Si tuviéramos algo así, cuando pasó el primer tren que lleva las marcas en las ruedas, se detectaría y no hubiera pasado esto.
Nota: Hablo de este caso concreto que 2 o 3 trenes pasaron antes y ya estaba roto por lo que parece, si se rompe justo en el momento que pasa el tren no hay forma de detectarlo, pero en este caso concreto si.
1
K
21
#7
jonolulu
#1
#4
Las telemetrías de los acelerómetros de otros trenes previos sí muestran "algo" de aceleración vertical en ese punto, pero lejos de ser alarmante, muy por debajo de las tolerancias
0
K
17
#5
vicox
#1
Micrófonos estaría bien, pero ha contado el ministro que los trenes tienen una serie de sensores que van informatizados, y conectados directamente con una sala de control, donde se hacen unas gráficas y son esas gráficas las que han analizado, y que ahora a posteriori, después de visto lo que ha ocurrido, se han analizado y los trenes que pasaron han dado resultados, que si bien no eran óptimos, no eran alarmantes, y si que es cierto que los datos empeoraban, drásticamente, el día anterior no había ninguna señal que indicara lo que al final pasó.
Dicho lo cual lo de los micrófonos es una buena idea, habría que informar al ingeniero que diseñó el sistema actual.
2
K
37
#6
sliana
#1
suena a ciencia ficción, un tren hace muchísimo ruido. Pero si, este accidente llama a una revisión de los procedimientos.
0
K
7
#13
ahotsa
#1
En Radio Euskadi escuché el otro día a un profesor de mecánica especializado en trenes dela Escuela de Ingeniería de Bilbao que había un sistema que iba en un tren para detectar fisuras incluso con el ángulo. No sé cómo es el sistema, si es muy sofisticado para que lo lleven todos los trenes o si, el tren con ese sistema embarcado, debería pasarse más veces (igual solo se pasa tras una instalación, como revisión para aprobación, tampoco lo sé).
0
K
12
#14
ahotsa
*
#1
#13
A partir del minuto 1 (casi al final), habla de trenes auscultadores.
x.com/radioeuskadi/status/2014323103338242350
Edito: Más información de trenes auscultadores:
www.newtral.es/trenes-auscultadores-adif/20260123/
0
K
12
#2
ombresaco
... lo cierto es que no tranquiliza
1
K
23
#17
DORO.C
Yo lo que me pregunto es como el Sr. Puente puede afirmar que "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada". Entiendo que para poder afirmar eso es que ya tiene claro cual fue el origen del problema. ¿Me he perdido algo?
0
K
16
#16
DORO.C
Ah bueno! Ahora ya me quedo más tranquilo. Todo bien.
0
K
16
#9
Leon_Bocanegra
La bomba lapa, el Paracuellos de los bulos.
3
K
-12
#10
MADMax2
#9
¿eso es lo que tienes que aportar?
1
K
23
#12
Leon_Bocanegra
#10
es que aún no soy experto en vías de tren y sensores de aviso.
1
K
-2
#19
Graffin
#9
Ya os han pasado el argumentario de esta semana? A las 12 de la mañana eh, no os gusta madrugar.
0
K
9
#8
duende
Palabrita de Oscar Fuente ¿no?, experto en ferrocarriles y bombas lapa.
6
K
-52
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Igual no detectan el 100% de los problemas pero sí un porcentaje alto o cercano al 100.
¿Micrófonos en los bajos de cada tren que detecten anomalías? Así lo hubiesen escuchado los que pasaron primero cuando empezó a fallar, para dejar muescas en las ruedas tuvo que hacer ruido.
Si tuviéramos algo así, cuando pasó el primer tren que lleva las marcas en las ruedas, se detectaría y no hubiera pasado esto.
Nota: Hablo de este caso concreto que 2 o 3 trenes pasaron antes y ya estaba roto por lo que parece, si se rompe justo en el momento que pasa el tren no hay forma de detectarlo, pero en este caso concreto si.
Dicho lo cual lo de los micrófonos es una buena idea, habría que informar al ingeniero que diseñó el sistema actual.
x.com/radioeuskadi/status/2014323103338242350
Edito: Más información de trenes auscultadores:
www.newtral.es/trenes-auscultadores-adif/20260123/