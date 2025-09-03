·
Óscar Freire: "Está bien que se manifiesten pacíficamente, pero hoy eran personajes agresivos"
"Son los típicos perroflautas que van a todas y lo único que buscan es peleas. Se estaban riendo, luego estaban agresivos... es algo que no es normal que pase".
4 comentarios
actualidad
#1
josebres
Lo que ie no es normal es que se deje competir a Israel.
4
K
51
#4
platypu
#1
estaban empujando vallas metalicas contra los ciclistas cuando iban a pasar, son peor que animales
1
K
7
#2
txepel
*
Debían haber hecho una batucada y actividades de pinta y colorea a un par de calles, así reivindican y además animan el ambiente. AsíNo
TM
1
K
14
#3
Suleiman
Si lo llega a decir de otra manera, más o menos le pudiera haber dado la razón quizás. Hablando con un voxero, que le jodan.
0
K
13
