Óscar Freire: "Está bien que se manifiesten pacíficamente, pero hoy eran personajes agresivos"

"Son los típicos perroflautas que van a todas y lo único que buscan es peleas. Se estaban riendo, luego estaban agresivos... es algo que no es normal que pase".

#1 josebres
Lo que ie no es normal es que se deje competir a Israel.
platypu #4 platypu
#1 estaban empujando vallas metalicas contra los ciclistas cuando iban a pasar, son peor que animales
#2 txepel *
Debían haber hecho una batucada y actividades de pinta y colorea a un par de calles, así reivindican y además animan el ambiente. AsíNoTM
#3 Suleiman
Si lo llega a decir de otra manera, más o menos le pudiera haber dado la razón quizás. Hablando con un voxero, que le jodan.
