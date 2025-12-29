edición general
Operación salvar la angula, mientras se subasta ya a 13.000 euros el kilo: pescadores parados en País Vasco, precios récord en Asturias y división en la alta cocina

El 18 de diciembre, la Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena subastó el primer lote de angula de la temporada en Asturias y batió su propio récord: el restaurante Monterrey de San Esteban pagó 13.000 euros el kilo para llevarse 350 gramos, el precio más caro de su historia. Mientras tanto, en el País Vasco, los anguleros están amarrados tras la decisión del gobierno autonómico de suspender la campaña 2025-2026. Sin dejar la costa cantábrica, representan dos realidades opuestas de un mismo sector, las dos caras de un debate

pip #2 pip
"Tradición de comer angulas" dicen. No sé quién tendrá esa tradición, la mayoría de la gente ni ha probado ni probará angulas en su puta vida.
2
javibaz #8 javibaz *
#2 en casa de mi abuela, cuando eran jóvenes, se las daban de comer a los cerdos, porque no las quería nadie.
1
pip #11 pip
#8 sí, originalmente era comida de pescadores, morralla inmunda sin valor.
0
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#8 como los oricios
0
Dene #9 Dene
#2 eso es ahora... yo de peque (años 70 y 80) las solía tener regaladas por un amigo pescador. mi viejo le hacía algún favor de su oficio de vez en cuando y el otro venía de vez en cuando con algún pescado o en navidades, angulas. luego ya, la cosa cogió un precio que al otro le daba palo, pero ya le dijimos que no hacía falta que trajera y se fuera a venderlas a la pescadería, que estaba perdiendo dinero y no nos iba a sentar mal...
esos años si era tradición y no hacía falta pagar a millón.
1
pip #12 pip
#9 será, no sé, no digo que no. Yo tengo cincuenta y tantos y no recuerdo haberlas comido nunca, ni de niño. Sí que recuerdo a mi madre hacer el chiste de que podía coger fideos y pintarles ojos con un rotulador, así que para mi familia ya debía de ser un producto si no de lujo, al menos caro. Dependería de dónde vivieses y qué "contactos" tuvieses.
0
Dene #14 Dene
#12 pueblos de costa norte, en los 80 no era tan raro conocer a un angulero...
0
rar #16 rar
#2 A mi me las han llegado a poner de plato principal (con huevos revueltos) en un menú del día, cerquita de Bilbao. hace casi 40 años, claro.
0
#6 Tensk
#5 En ningún momento he dicho que sea un problema originario de este gobierno, ni siquiera del anterior, he dicho que el ministerio de pesca imagino que tendría algo que decir al respecto ¿o no tiene competencias en esto? pregunto seriamente. Tenemos "a Europa" limitando cuotas de pescados varios ¿y el ministerio no puede poner veda a esto? porque queda perfectamente claro que cualquier tipo de beneficio económico que tenga este producto es absolutamente irrelevante y residual.

Y lo digo tanto para este ministerio como para cualquier anterior que hubiera, pero mi comentario era al respecto de que, oye, igual el gobierno, sea de quien sea, sí tiene algo de responsabilidad en esto ¿o no?
1
pip #7 pip
#6 dice el artículo que en Euskadi hay veda pero en Asturias no, así que debe de ser un asunto transferido a las comunidades autónomas. Lástima que las desgraciadas angulas no deben de ser conscientes de en que autonomía se encuentran.
0
DaniTC #10 DaniTC *
#4 las comunidades autónomas son quienes tienen la competencia. País Vasco te demuestra cómo pueden actuar.

Las angulas se pescan en ríos no en mar. Por esas son las comunidades autónomas porque es en el continente.

Cc #7
0
#13 Tensk
#10 #7 Eso es lo que no acabo yo de ver. Sí, hay transferencias a comunidades autónomas, e incluso puede ser que el País Vasco la tenga y Asturias no, pero sigo pensando que esto debería estar por encima de lo que quiera una autonomía, es decir, debería ser algo así como el lince en tanto al peligro de extinción y que el ministerio cogiese el asunto por los cuernos, sin importar dónde.

Además, es fácil: veda total durante los próximos ¿cinco? ¿diez años? y a tomar viento.
0
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#10 #13 #7 si el Principado no hace nada con el salmón, porque iba hacerlo con la angula?
0
#18 Tensk
#17 No sé a qué viene esa pregunta. Lo que aplico para la angula me vale para el salmón.
0
DaniTC #3 DaniTC
Es el mercado amigo, mientras haya alguien que las quiera pagar, seguirá habiendo negocio. Cuando las angulas se extingan, pues fue Pedro Sánchez y paguitas para los afectados. Neoliberalismo español.
0
#4 Tensk
#3 Desde la ignorancia ¿el ministerio de, entre otras cosas, pesca no tiene nada que decir al respecto?
0
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
#4 lo mismo que dijeron los anteriores, a ver si te piensas que el problema de la angula nació con el gobierno de Sánchez
0
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Pues con la de gilipollas engreídos con ínfulas que hay me parece que van a salvar poco.
0

