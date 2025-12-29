Operación salvar la angula, mientras se subasta ya a 13.000 euros el kilo: pescadores parados en País Vasco, precios récord en Asturias y división en la alta cocina

El 18 de diciembre, la Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena subastó el primer lote de angula de la temporada en Asturias y batió su propio récord: el restaurante Monterrey de San Esteban pagó 13.000 euros el kilo para llevarse 350 gramos, el precio más caro de su historia. Mientras tanto, en el País Vasco, los anguleros están amarrados tras la decisión del gobierno autonómico de suspender la campaña 2025-2026. Sin dejar la costa cantábrica, representan dos realidades opuestas de un mismo sector, las dos caras de un debate