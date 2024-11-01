La OMM alerta: el desequilibrio energético de la Tierra es cada vez mayor

Desde la firma del mayor acuerdo climático de la historia, el Acuerdo de París (2015), hasta el año pasado, la Tierra ha vivido los once años más cálidos desde que hay registros, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alerta de que el desequilibrio energético del planeta es el más alto en 75 años. En su último informe sobre el clima mundial , la OMM concluye que la Tierra se encuentra en mayor desequilibrio que nunca debido a las concentraciones de gases de efecto invernadero.