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La OMM alerta: el desequilibrio energético de la Tierra es cada vez mayor

La OMM alerta: el desequilibrio energético de la Tierra es cada vez mayor

Desde la firma del mayor acuerdo climático de la historia, el Acuerdo de París (2015), hasta el año pasado, la Tierra ha vivido los once años más cálidos desde que hay registros, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alerta de que el desequilibrio energético del planeta es el más alto en 75 años. En su último informe sobre el clima mundial , la OMM concluye que la Tierra se encuentra en mayor desequilibrio que nunca debido a las concentraciones de gases de efecto invernadero.

| etiquetas: omm , desequilibrio energético , tierra , calentamiento global
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6 comentarios
11 1 0 K 151 MAmbiente
#1 Pitchford *
Esto ya viene a ser como predicar en el desierto, pero que no digan que no se avisó lo suficiente.. A ver si la guerra en Irán supone algún cambio en la velocidad de abandono de los combustibles fósiles..
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#2 MetalAgm *
#1 Por lo visto, para algunos aun hacen falta mas hostias... se sigue anunciando la reduccion de consumo de combustibles, de contaminar menos, etc pero el presencialismo absurdo en todos los trabajos sigue en alza y muchos empeñados en ello... ahora con lo de la guerra pues a ver si pasa rapido pensaran algunos para volver a reducir de nuevo los 2 o 3 dias mas que tienen los empleados de teletrabajo y volver de nuevo al 1 o 2 como mucho a la semana (algunos ya ni eso) y seguir concentrandose en…   » ver todo el comentario
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johel #3 johel *
#1 Las guerras se alimentan con combustibles fosiles. Es probable que los ataques de Usrael y Rusia hayan consumido mas crudo que todo el planeta en años. Pero la responsabilidad y la culpa tuya, solo tuya, de tu coche, ya sabes.
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Gry #4 Gry
#3 No me salen las cuentas, para eso tendrían que llevar a toda la flota mundial de petroleros detrás para repostar y no habría cientos atrapados en el Golfo.
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johel #5 johel *
#4 Si quieres podemos entrar en lo que consume un unico barco/avion promedio pero te olvidas de que las bombas, los tanques, las fabricas de armamento y toda la cadena de suministros militar, junto con todos los daños que causan, no se alimentan solos.

un f16 consume 11 litros por segundo de combustible de aviacion militar. Aproximadamente entre 2800 y 3028 litros por hora durante el vuelo de crucero estándar.
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capitan__nemo #6 capitan__nemo
Ahora al calentamiento global o cambio climático lo llaman desequilibrio energético.

Desde la firma del mayor acuerdo climático de la historia, el Acuerdo de París (2015),

En ese acuerdo se preveian acciones para no superar los 1,5° respecto a la temperatura preidustrial en el 2100.

El análisis confirma que el periodo 2015-2025 ha sido el más caluroso de la historia, y que 2025 fue el segundo o tercer año más caluroso registrado, con una temperatura aproximadamente 1,43 °C superior al promedio de 1850-1900 (era preindustrial).  media
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menéame