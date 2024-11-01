La OMM alerta: el desequilibrio energético de la Tierra es cada vez mayor

Desde la firma del mayor acuerdo climático de la historia, el Acuerdo de París (2015), hasta el año pasado, la Tierra ha vivido los once años más cálidos desde que hay registros, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alerta de que el desequilibrio energético del planeta es el más alto en 75 años. En su último informe sobre el clima mundial , la OMM concluye que la Tierra se encuentra en mayor desequilibrio que nunca debido a las concentraciones de gases de efecto invernadero.
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un f16 consume 11 litros por segundo de combustible de aviacion militar. Aproximadamente entre 2800 y 3028 litros por hora durante el vuelo de crucero estándar.
Desde la firma del mayor acuerdo climático de la historia, el Acuerdo de París (2015),
En ese acuerdo se preveian acciones para no superar los 1,5° respecto a la temperatura preidustrial en el 2100.
El análisis confirma que el periodo 2015-2025 ha sido el más caluroso de la historia, y que 2025 fue el segundo o tercer año más caluroso registrado, con una temperatura aproximadamente 1,43 °C superior al promedio de 1850-1900 (era preindustrial).