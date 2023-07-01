Obama bombardeó 7 países en menos de 6 años de presidencia

Aunque desde 1942 EE.UU. no ha declarado guerras, eso no le ha impedido atacar e invadir otros países. Siria es el 7º país que Barack Hussein Obama, Premio Nobel de la Paz 2009, bombardea en tan solo 5 años y medio.
No como los de Rusia, que se ven obligados a invadir otros países para defenderse de la OTAN y los nazis ucranianos, los pobrecillos. Con nazis como Dimitri Utkin o los alegres muchachos de la Brigada Heil Hitler! del ejército ruso.
¿En serio tenemos que acudir desesperadamente al sensacionalismo de RT para justificar a Trump?
Si ponemos artículos de hemeroteca, pongamoslos todos, al menos para contextualizar la realidad de lo que parece ser algunos quieren dejar a un lado.
Islamic State militants claim to have killed US journalist James Foley
www.theguardian.com/world/2014/aug/19/james-wright-foley-beheaded-isis
Las campañas de Isis (o Daesh, que se ve que ya se ha olvidado por… » ver todo el comentario
Shot:
- Biden Rules Tighten Limits on Drone Strikes
- Biden nearly ended the drone war, and nobody noticed
Chaser:
- Trump Carried Out More Military Strikes in a Year Than Biden in Full Term
Tú esforzándote por blanquear a tu chico Trump, y la realidad va y te contradice.
Edito: Como si los presidentes decidieran algo. Edito, que igual se me mal entiende
Somalia, Yemen, Nigeria, Siria, Venezuela, Irán, Irak.