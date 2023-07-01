edición general
Obama bombardeó 7 países en menos de 6 años de presidencia

Aunque desde 1942 EE.UU. no ha declarado guerras, eso no le ha impedido atacar e invadir otros países. Siria es el 7º país que Barack Hussein Obama, Premio Nobel de la Paz 2009, bombardea en tan solo 5 años y medio.

magnifiqus #4 magnifiqus
Toda la razón, Obama no lo merecía, aunque para su descargo se debe alegar que él nunca lo pidió ni lo pretendió.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 ni lo exigió, ni le crearon uno a medida desde una entidad como la FIFA
suppiluliuma #2 suppiluliuma
#0 Efectivamente, los presidentes de EEUU son injerencistas y de dudosa moral.

No como los de Rusia, que se ven obligados a invadir otros países para defenderse de la OTAN y los nazis ucranianos, los pobrecillos. Con nazis como Dimitri Utkin o los alegres muchachos de la Brigada Heil Hitler! del ejército ruso. :troll:
Beltenebros #1 Beltenebros
Para los que dicen que Trump bla bla bla. No ha habido ningún presidente de EEUU que no fuera injerencista y de dudosa moral.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 Nadie lo pone en duda, pero Trump es el presidente que más países ha bombardeado en su primer año de mandato (2025)
#9 sliana
#1 Trump alardea de no haberlo hecho. Bla bla bla, no curres los ojos a la realidad que está pasando delante de ti.
obmultimedia #13 obmultimedia
#1 la diferencia con Obama es que este iba de buen rollete mientras Trump va con el cinismo y el miedo como arma.
#15 Pingocho *
#1 La diferencia con Trump es que se acabaron las apariencias de respetar las reglas internacionales que ellos mismos establecieron, y ahora tratarán de dominar de forma brutal y frontal. No sé si eso será mejor o peor. Ya lo sabremos.
#12 Grahml *
#0 Fuente:RT

¿En serio tenemos que acudir desesperadamente al sensacionalismo de RT para justificar a Trump?

Si ponemos artículos de hemeroteca, pongamoslos todos, al menos para contextualizar la realidad de lo que parece ser algunos quieren dejar a un lado.

Islamic State militants claim to have killed US journalist James Foley

www.theguardian.com/world/2014/aug/19/james-wright-foley-beheaded-isis

Las campañas de Isis (o Daesh, que se ve que ya se ha olvidado por…  media   » ver todo el comentario
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
Por cierto, #0, esto te va a poner muy triste.

Shot:

- Biden Rules Tighten Limits on Drone Strikes
- Biden nearly ended the drone war, and nobody noticed

Chaser:

- Trump Carried Out More Military Strikes in a Year Than Biden in Full Term

Tú esforzándote por blanquear a tu chico Trump, y la realidad va y te contradice. :troll:
#10 Sariel *
Qué machote, pero solo o con pan? :-P

Edito: Como si los presidentes decidieran algo. Edito, que igual se me mal entiende :-D
Paladio #16 Paladio
Cao de Benós hizo pasar en su tiempo a Trump como un pacifista. Este gordito mostró la hilacha desde hace tiempo.
Apotropeo #6 Apotropeo
Trump ha bombardeado:
Somalia, Yemen, Nigeria, Siria, Venezuela, Irán, Irak.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 y ha amenazado a países aliados y miembros OTAN con represalias, sanciones, aranceles y anexionarse territorios por las buenas o por las malas
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 ¿el golfo de América?
Olepoint #14 Olepoint
Por si algún gilipo..... digo, despistado aún apoya a EEUU -> es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos
