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NY Times: Israel pensaba que podría provocar una rebelión en Irán. Pero eso no ha sucedido

"En cambio, la estrategia del Mossad durante ese período fue intentar debilitar al gobierno hasta que esencialmente se rindiera a las demandas israelíes y estadounidenses —utilizando una combinación de sanciones económicas paralizantes y operaciones para asesinar a científicos nucleares iraníes y líderes militares, así como sabotear instalaciones nucleares."

| etiquetas: israel , iran , guerra , eeuu , trump
11 3 1 K 91 cultura
13 comentarios
11 3 1 K 91 cultura
jonolulu #4 jonolulu
Lo que más puede unir un país es que una potencia extranjera le ataque para pasar a tener todos un enemigo común, de primero de geoestrategia
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#4 y más si es un país con experiencia en genocios y que ha reducido a estados fallidos a todos tus vecinos.
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#8 soberao
#4 Pasó en Finlandia con Rusia, que tras la independencia finlandesa tuvieron una guerra civil y se llevaban a matar entre ellos, pero luego en la Segunda Guerra Mundial cuando empezó la guerra con Rusia ambos bandos de la guerra civil se unieron contra el mismo enemigo común. El día de la independencia se celebra este hecho, lo que ocurrió 23 años después de la independencia, resistiendo a la invasión rusa. De la guerra civil y de la gente que mataron en esos años no se suele hablar y es un tema tabú.
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#11 Tecar *
#4 Yo hice el grado entero y eso no se decía, se decía que lo mejor para acabar con un país con dictaduras y disidencias internas lo mejor era apoyar, financiar y armar a los opositores.
Es lo que se suele hacer y lo que viene funcionando en los últimos milenios.
Otra cosa es que siempre salga bien, porque si algo se estudia también en estos cursos es que las guerras se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban.
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Connect #2 Connect
Aún recuerdo a Trump animando a los iranís que se revelaran. Que aprovecharan la situación. Iluso.
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#5 Eukherio
Eso es como esperar que los rusos echen a Putin. Las dictaduras modernas más longevas ya son lo suficientemente sofisticadas como para aguantar tensiones.
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Spirito #9 Spirito *
#5 Para tu información, Putin lo está haciendo bastante bien desde incluso antes de empezar el conflicto que provocó EEUU.

Y demasiado moderado, razonable, dialogante... está resultando ser.

No es casual que el apoyo del Pueblo Ruso a Putin sea apoteósico.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Extracto : "Mientras Estados Unidos e Israel se preparaban para ir a la guerra contra Irán, el jefe del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, acudió al primer ministro Benjamin Netanyahu con un plan.

En pocos días desde el inicio de la guerra, dijo David Barnea, el jefe del Mossad, su servicio probablemente sería capaz de movilizar a la oposición iraní —provocando disturbios y otros actos de rebelión que incluso podrían llevar al colapso del gobierno de Irán. El señor…   » ver todo el comentario
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#6 concentrado
Quizás no sea buena idea tirar bombas sobre las manifestaciones
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Ripio #3 Ripio *
#0 github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Meneatiqueta

7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.

Te lo he dicho hace un momento en otro envío.

Y además, esto es política/ opinión, no es cultura.
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Ripio #10 Ripio *
@eirene @eunomia

A pesar de avisarle en #3 , el usuario persiste por sus huevos morenos en saltarse el protocolo.
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#12 soberao
Israel pensó que como en Eurovisión eran los favoritos... pero luego se gastaron millones en comprar votos y callar voces disonantes. Los genocidas quieren dejar Irán como Gaza y en eso están, pero se ve que Irán se juega la supervivencia en ello y no tienen nada que perder. Ahora queda por ver si la invasión por tierra que planea Trump va a pagarla México o si van a ir también sionistas a pegar tiros. Supongo que esperan que vayan las monarquías del golfo, que son morenos y así van matándose entre ellos que Israel tiene prisa por repoblar la zona de colonos mamahostias descerebrados.
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menéame