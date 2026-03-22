NY Times: Israel pensaba que podría provocar una rebelión en Irán. Pero eso no ha sucedido

"En cambio, la estrategia del Mossad durante ese período fue intentar debilitar al gobierno hasta que esencialmente se rindiera a las demandas israelíes y estadounidenses —utilizando una combinación de sanciones económicas paralizantes y operaciones para asesinar a científicos nucleares iraníes y líderes militares, así como sabotear instalaciones nucleares."
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Es lo que se suele hacer y lo que viene funcionando en los últimos milenios.
Otra cosa es que siempre salga bien, porque si algo se estudia también en estos cursos es que las guerras se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban.
www.meneame.net/story/segun-informe-mossad-israeli-prometio-podria-pro
Y demasiado moderado, razonable, dialogante... está resultando ser.
No es casual que el apoyo del Pueblo Ruso a Putin sea apoteósico.
En pocos días desde el inicio de la guerra, dijo David Barnea, el jefe del Mossad, su servicio probablemente sería capaz de movilizar a la oposición iraní —provocando disturbios y otros actos de rebelión que incluso podrían llevar al colapso del gobierno de Irán. El señor… » ver todo el comentario
7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.
Te lo he dicho hace un momento en otro envío.
Y además, esto es política/ opinión, no es cultura.
A pesar de avisarle en #3 , el usuario persiste por sus huevos morenos en saltarse el protocolo.