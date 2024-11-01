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Según un informe, el Mossad israelí prometió que podría provocar un cambio de régimen en Irán (EN)

Según un informe, el Mossad israelí prometió que podría provocar un cambio de régimen en Irán (EN)

Según ha informado el New York Times, el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, tenía un plan para provocar protestas públicas que condujeran al derrocamiento del Gobierno iraní.

| etiquetas: mossad , sionismo , israel , irán
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4 comentarios
18 2 0 K 180 actualidad
Tkachenko #2 Tkachenko
Como si las protestas previas no las hubiese instigado el Mossad...¬¬
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pitercio #1 pitercio
No contaban con que Alá es gordo.
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azathothruna #4 azathothruna
Otro mito que se cae.
Antes era la CIA luego del 11 de setiembre
Luego el GRU o KGB con la inminente victoria en Ucrania.
Ahora estos
Lastima que no sabemos mucho del MSS de China, solo esto

www.youtube.com/watch?v=SQIZmG_3VA0
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#3 R2dC
Prometer hasta meter...
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menéame