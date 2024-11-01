El nuevo hospital de Málaga se llamará Virgen de la Esperanza

Virgen de la Esperanza. Ese es el nombre que tendrá el nuevo hospital de Málaga que se levantará en los terrenos del actual aparcamiento del Civil. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras mantener una reunión con el hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales, en la víspera de que este miércoles comiencen los trabajos del que será el mayor centro hospitalario de Andalucía y en cuya obra se invertirán 543 millones de euros.