El nuevo hospital de Málaga se llamará Virgen de la Esperanza

Virgen de la Esperanza. Ese es el nombre que tendrá el nuevo hospital de Málaga que se levantará en los terrenos del actual aparcamiento del Civil. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras mantener una reunión con el hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales, en la víspera de que este miércoles comiencen los trabajos del que será el mayor centro hospitalario de Andalucía y en cuya obra se invertirán 543 millones de euros.

15 comentarios
javibaz #1 javibaz
Que laico suena ese nombre.
Pacman #2 Pacman
#1 por eso lo van a construir en los terrenos del hospital civil :troll:
skaworld #6 skaworld
#1 #2 Tambien es quejarse por quejarse, es cierto que hay hospitales con nombres católicos, pero los progres tambien teneis hospitales con nombres de miembros de la casa real para que todas las sensibilidades sean recogidas
Pacman #7 Pacman
#6 oiga, lo de progre a que viene? :professor:
skaworld #8 skaworld
#7 ¡Callese y afeite esa barba como es debido! ¡YeYé!
sotillo #13 sotillo
#8 No te metas con Jesús que ya le hicieron suficientes perrerias
sotillo #12 sotillo
#7 Por lo que dijo Jesús en sus mítines “ Bien aventurados los progres por qué de ellos será el reino de los cielos “
Pacman #14 Pacman
#12 yo es que soy escéptico y prefiero un reino más terrenal
#4 PerritaPiloto
#1 Viendo el tema de no repetir las pruebas en los crobados cuyo resultado no era concluyente porque se veía borrosa es de extrema necesidad encomendarse a la Virgen de la Esperanza, porque a la ciencia ni se la ve ni se la espera.
sotillo #11 sotillo *
#1 Es que sin los milagros de la virgen todo sería sanidad privada, aunque no descarto La virgen de las Esperanzas de Quiron Ayuso de todos los santos
#5 Seat127
Que mal rollo da un hospital que se encomienda a una deidad de la esperanza, preferiría que se encomendasen a la de la certeza, así estoy seguro de que me curan :troll:
#3 tierramar
Porque si la sanidad sigue en manos del PPSOE, todo depende de milagros
Cehona #9 Cehona
#3 ¿Gobierna el PSOE en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón?
Cuando gobernó en Valencia, se revirtió el modelo Alzira.
Pues nada, seguid escribiendo mierdas.
#15 pirat
Pesaos los capillitas,
como si no hubiésemos tenido bastante ración de su mierda casposa y retrógrada.
Y luego que si la libertad de elección... pero bien que nos imponen a todos sus supersticiones.
