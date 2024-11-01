edición general
5 meneos
9 clics
El nuevo embajador de EEUU en España afirma que trabajará para "revertir el gran error" de no cumplir con el 5% del gasto en defensa de la OTAN

El nuevo embajador de EEUU en España afirma que trabajará para "revertir el gran error" de no cumplir con el 5% del gasto en defensa de la OTAN

“Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para que lo entienda. Es un gran error, porque [España] siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos durante casi toda la vida. Pero trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para revertir esa política y cumplir el compromiso que España, hecho a través de su presidente en Francia, asumió con el 5%”.

| etiquetas: españa , eeuu , embajador , 5% , otan
4 1 0 K 59 actualidad
17 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya está conspirando con los de POX para dar un golpe de estado.
4 K 82
Cehona #3 Cehona
#1 Ayer banderas a media asta por un golpista y llaman golpista al presidente de España elegido en las urnas.
3 K 75
powernergia #6 powernergia
Este asunto está en el debate continuo gracias a los "patriotas" de la carcunda española que si gobiernan prefieren 100 veces antes los F35 que las máquinas de prontoterapia.

Son el cáncer del país.
4 K 68
Mimaus #2 Mimaus
Se puede ir muy mucho a la mierda, y de paso que le diga lo mismo a Trump, que Estados Unidos no aporta ni el 4%
5 K 67
#13 MrMax
#2 No aporta ni el 4% del PIB y menos si contamos en el retorno a su PIB via empresas armamentísticas, o sea, que les sale positivo.
1 K 13
XtrMnIO #15 XtrMnIO
#2 Exacto! EEUU gasta el 3.4%!!!
0 K 13
Herumel #4 Herumel
Investiguesele y hagasele un seguimiento. Es un enemigo declarado.
1 K 31
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Nos han mandado al sheriff de Nothingham a cobrar los impuestos.
1 K 30
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Aquí se demuestra que la OTAN es propiedad de los gringos.

Va siendo hora de que Europa espabile y cree su propia alianza defensiva, pero con la basura de dirigentes peperos que tenemos en la UE, seguiremos bajo el yugo gringo.
0 K 13
makinavaja #16 makinavaja
¿Y por qué no trabaja para "revertir el gran error" de que EEUU no cumpla con el 5% del gasto en defensa de la OTAN? :-D :-D :-D
0 K 12
Andreham #7 Andreham
"Siempre ha sido un gran socio, es decir, que ha hecho lo que le hemos dicho sin rechistar; y ahora que tenemos al presidente más gilipollas de todos los que hemos tenido, se nos ponen farrucos? Venga coño, haberos puesto farrucos con el Biden, que chocheaba más fuerte y le podíamos vender la píldora, pero a este que no se calla ni bajo el agua..."
0 K 7
AlienRoja #5 AlienRoja
Que alguien le diga que esté tranquilo y tenga un poquito de paciencia, que en un par de años (a lo sumo) tendrá su 5%. Fdo. Feijoo/Abascal.
0 K 7
#8 sald64059
6 mensajes, 4 hablando del PP y de vox en una noticia sobre un embajador y el gobierno .Asombroso.
0 K 7
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

Claro, como la derecha de esta nunca se ha metido en temas golpistas ni anda vendida al yanki ... pobrecitos, tienen el culito de cristal y se les rompe con nada.

Eso sí, ellos te pueden llamar hijo de puta, pero no te ofendas.
1 K 32
#11 sald64059
#10 otro... Pero que la noticia no va de eso, va del embajador de EEUU amenazando de forma más o menos velada al estado español y su gobierno.
0 K 7
Ludovicio #14 Ludovicio
#8 ¿Quienes defienden, en este país, los actos de Trump?
Es perfectamente razonable mentar a esos.
0 K 12

menéame