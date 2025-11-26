edición general
La nueva fiscal general, contra la presunción de inocencia del hombre: que el «silencio» del acusado sea «un indicio más de culpabilidad»

Como fiscal de Sala Delegada de violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, aseguró estar trabajando para hacer prevalecer que «el silencio del investigado» por delitos de Viogen, «puede ser un indicio más» en su contra

duende #1 duende
"De acuerdo con el criterio de Peramato, y siguiendo su razonamiento, entonces, la negativa de García Ortiz, por ejemplo, a responder a las preguntas de las acusaciones durante su declaración en el Supremo, en la fase de instrucción dela causa en la que ha sido condenado por revelación de datos reservados de un particular, debería haber sido entendida como una 'confesión' indirecta de su responsabilidad penal"-
Feindesland #3 Feindesland *
#1 Y en cierto modo lo fue. ¿No?
Todo es un chiste. Quitan a un inútil y ponen a una hemipléjica.
Y luego no haremos fachas... Ya...
duende #9 duende
#3 Cierto, pero se supone que la izquierda defiende su inocencia, y ocurre que según la ideología de la nueva fiscal general su antecesor sería culpable, salvo que esa política la quiera aplicar unicamente a VIOGEN y nada más (lo
Feindesland #11 Feindesland
#9 Solamente a lo que le da la gana, y sólo a veces.

La justicia imparcial es un prejuicio burgués, según esta gente.
duende #12 duende
#3 Ya, pero se supone que la izquierda defiende su inocencia, pero ocurre que según la ideología de la nueva fiscal general, su antecesor sería culpable, salvo claro que esa filosofía la quiera aplicar únicamente a los delitos de VIOGEN (lo que sería todavía peor).
Feindesland #14 Feindesland
#12 Es así de malo. Sí.
Yo creo que esa filosofía va a ser sólo para lo que a ella le salga del coño. Ya lo verás.
#24 Tensk
#3 Pero una cosa es que yo, como ciudadano de a pie, me pueda imaginar lo que ese silencio significa y otra que lo haga el juez.
Feindesland #26 Feindesland
#24 Ya, ya... Si estoy de acuerdo....
#27 Tensk
#26 A mayores, no lo digo sólo por este caso, que es sólo un ejemplo, sino por cualquiera, aunque sólo sea por aquello de "no hables que la cagas" aún siendo inocente.
duende #2 duende *
Este video de Soto Ivars, muestra el discurso de Teresa Peramato en su Totalidad
www.youtube.com/watch?v=VeAcs9_ShGE
Para los alergicos a Soto Ivars, el video empieza en el 6:23
jonolulu #25 jonolulu *
#22 Tienes razón. Pues hay un meneo de hace un par de días con lo mismo, a ver si doy con el
cocolisto #23 cocolisto
Poco han esperado la carcundia.Ya ha empezado el tiro al pichón.
0 K 20
#10 chocoleches
Si pesa lo mismo que un ganso, es que está hecho de madera. Por lo tanto es una bruja.

Pesemos al acusado en mi balanza.
duende #8 duende
#4 No, como mucho relacionado, un articulo que da cierto contexto no es duplicado de una mención de twitter sin nada más.
Alakrán_ #20 Alakrán_ *
#4 Entonces no era la Fiscal General.
Como mucho es relacionada, y es una información bastante relevante de cómo piensa la nueva FGE.

Desde la izquierda cada día dan están un pasito más cerca de que los mandé a tomar por culo.
jonolulu #21 jonolulu
#20 El meneo tiene 2 días, y se envió a colación de su nombramiento
Alakrán_ #22 Alakrán_
#21 El que has puesto es de 2024.
#5 DenisseJoel
Ahora que ya van de la mano con los fascistas italianos, se les empiezan a caer las máscaras.
#16 Leon_Bocanegra
Así que dice que el silencio sea un indicio más de culpabilidad y me quieren convencer de que está diciendo que el silencio es prueba suficiente para condenar.
Pues nada, que se lo crea el que quiera creerselo.
#19 vituwaf
contra la presunción de inocencia del hombre

Pero sólo del hombre, no de la mujer.

Esto es demasiado vergonzoso. Hay que hacer algo para parar esta salvajada.
Ovlak #7 Ovlak
Tomad dos tazas
Lenari #6 Lenari *
...
Apotropeo #15 Apotropeo
Veamos si lo he entendido....
Si a un hombre se le acusa, y se defiende contestando al juez, pero el juez no le gusta lo que escucha, malo, culpable.
En cambio, si no contesta, culpable.
#17 Leon_Bocanegra
#15 No, si no contesta, se considera un indicio más. Necesitarían más indicios y supongo que alguna prueba para condenar. No creo que solo con indicios se condene a nadie.
#18 vituwaf
Cualquier cosa que digas podrá ser usada en tu contra, pero no te calles que es peor.
