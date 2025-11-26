La nueva fiscal general, contra la presunción de inocencia del hombre: que el «silencio» del acusado sea «un indicio más de culpabilidad»

Como fiscal de Sala Delegada de violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, aseguró estar trabajando para hacer prevalecer que «el silencio del investigado» por delitos de Viogen, «puede ser un indicio más» en su contra
Todo es un chiste. Quitan a un inútil y ponen a una hemipléjica.
Y luego no haremos fachas... Ya...
La justicia imparcial es un prejuicio burgués, según esta gente.
Yo creo que esa filosofía va a ser sólo para lo que a ella le salga del coño. Ya lo verás.
Pesemos al acusado en mi balanza.
Como mucho es relacionada, y es una información bastante relevante de cómo piensa la nueva FGE.
Desde la izquierda cada día dan están un pasito más cerca de que los mandé a tomar por culo.
Pues nada, que se lo crea el que quiera creerselo.
Pero sólo del hombre, no de la mujer.
Esto es demasiado vergonzoso. Hay que hacer algo para parar esta salvajada.
Si a un hombre se le acusa, y se defiende contestando al juez, pero el juez no le gusta lo que escucha, malo, culpable.
En cambio, si no contesta, culpable.