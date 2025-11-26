El CGPJ respalda por unanimidad a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles su respaldo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de su antecesor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Ya está, no deberían entrar en ninguna otra consideración.
www.20minutos.es/nacional/feijoo-exige-que-nuevo-fiscal-general-cuente
¿Lo cumple esta mujer?
En caso afirmativo no pondrá pegas Feijoo y el PP (Salvo que la líder del partido diga lo contrario)
es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Peramato_Martín