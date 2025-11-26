edición general
El CGPJ respalda por unanimidad a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles su respaldo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de su antecesor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo.

#2 Khanbaliq
¿Unanimidad? ¿Le han preguntado a las peras? No creo que estén muy contentas.

angelitoMagno #9 angelitoMagno
El CGPJ lo único que tiene que comprobar es que la persona elegida por el gobierno sea una "jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión"

Ya está, no deberían entrar en ninguna otra consideración.

pitercio #3 pitercio
No van a hacer ruido y echarse más evidencias encima con asuntos que no sean importantes, total, sólo eran consultivos.

Dene #11 Dene
Despues de la que ha liado el Supremo es hora de bajar perfil....

Arzak_ #10 Arzak_
Teresa Peramato durará un rato. 8-D

Shuquel #6 Shuquel *
Feijóo exige que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y sea un jurista con más de 20 años de experiencia
www.20minutos.es/nacional/feijoo-exige-que-nuevo-fiscal-general-cuente

¿Lo cumple esta mujer?
En caso afirmativo no pondrá pegas Feijoo y el PP (Salvo que la líder del partido diga lo contrario)

es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Peramato_Martín

#4 detectordefalacias
Si ellos respaldan y avalan entonces yo desconfío

#7 cKr1
Con esta FGE no van a tener muchos problemas la derecha. Aguantará lo que quede de legislatura y se la fulminarán Day 1 para poner a su sucesora, Almudena Lastra, cuya carta de servicios prestados ya es suficientemente gratificante para PPVOX.

Barney_77 #8 Barney_77
#7 Bueno, lo normal es que los gobiernos pongan a los fiscales generales del estado. En el supuesto caso del PP, que pongan a quien le salga de los cojones, porque supuestamente son imparciales. NO?

#1 Juanjolo *
Ahora, para que le vaya bien en su puesto mientras le dure tiene que ser muy obediente. Seguro que ya conoce los protocolos.

#5 xuanra2002
Pues el PP no estaba muy a su favor. Creo que preferían a la de Madrid.


