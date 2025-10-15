"Es nuestra respuesta a la crisis de movilidad de Europa". Dacia aspira a volver a hacer el automóvil accesible de la mano del Hipster

Hace unos días, Dacia presentó por sorpresa el Hipster Concept, un prototipo eléctrico con el que la firma rumana explora el desarrollo de un vehículo urbano de corte asequible situado un peldaño por debajo de las actual Spring. De llegar al mercado, este modelo se encuadraría en la futura categoría E-Car, situada a caballo entre las actuales L7e (cuadriciclos pesados) y M1 (turismos). Aunque la Unión Europea todavía no ha dado luz verde a esta nueva categoría, se espera que en los próximos meses se presente un primer borrador de la normativa