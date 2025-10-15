edición general
"Es nuestra respuesta a la crisis de movilidad de Europa". Dacia aspira a volver a hacer el automóvil accesible de la mano del Hipster

Hace unos días, Dacia presentó por sorpresa el Hipster Concept, un prototipo eléctrico con el que la firma rumana explora el desarrollo de un vehículo urbano de corte asequible situado un peldaño por debajo de las actual Spring. De llegar al mercado, este modelo se encuadraría en la futura categoría E-Car, situada a caballo entre las actuales L7e (cuadriciclos pesados) y M1 (turismos). Aunque la Unión Europea todavía no ha dado luz verde a esta nueva categoría, se espera que en los próximos meses se presente un primer borrador de la normativa

skaworld #3 skaworld
¿No se parece sospechosamente al Citröen OLI que tambien venia a bajar los precios pero.... del que no se sabe nada?

www.citroen.es/universo-citroen/concept-cars/citroen-c-oli.html?srslti
1 K 29
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#3

Han lavado una Cybertruck y se encogió. :roll:
1 K 30
Macadam #15 Macadam *
#3 Algo se sabe... que es era feo de narices xD  media
0 K 18
Supercinexin #5 Supercinexin
A ver, está guapo y si además cuesta esos "entre 10.000 y 13.000 euros" que veo haciendo una búsqueda rápida en Google, pues ni tan mal. Para ir por la ciudad de un sitio a otro es mucho más que suficiente.
0 K 20
Torrezzno #6 Torrezzno
Feo hasta decir vas
0 K 20
HeilHynkel #7 HeilHynkel
situado un peldaño por debajo de las actual Spring.

Coño, que el Spring es como un 127, si está un peldaño por debajo ¿es un 600?
0 K 19
lonnegan #4 lonnegan *
Un carrito de golf con aires de grandeza
1 K 18
DORO.C #1 DORO.C
Con la verdad por delante :troll:
0 K 12
javibaz #14 javibaz
La respuesta a la crisis de movilidad es una marca europea que fábrica en Marruecos y en Turquía, eso sí, sin apenas aranceles.
0 K 12
#10 BurraPeideira_
Ahora quieren crear una nueva categoría de vehículos para huir de las regulaciones absurdas que ellos mismos crearon. Porque si todos los coches, hasta los puramente urbanos, tienen que tener mil asistencias de conducción, de frenada, de fatiga... al final es imposible fabricar coches asequibles.
0 K 11
Derko_89 #13 Derko_89
El Fiat Multipla eléctrico, más feo que pegarle al abuelo con un calcetín sudado; pero si sale al mercado por 12.000€ será el coche eléctrico más vendido en España durante el próximo lustro.
0 K 10
correcorrecorre #2 correcorrecorre
Dentro de poco Biscuter Evo
0 K 9
Esfingo #12 Esfingo
El Fiat Multipla de esta generación
0 K 9
#8 Garminger2.0
Qué cojones es esa cosa?? Barato tiene que implicar que sea TAN feo??
0 K 7
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Yo tengo una teoría ... si haces coches baratos chulos (no es complicado, mira el MX-5) no vendes los caros.
0 K 19

