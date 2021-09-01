·
Las noticias falsas de Estados Unidos sobre Cuba tienen más de 120 años
Repaso a los principales bulos que usó la prensa norteamericana para instigar la guerra contra España en 1898.
|
etiquetas
:
historia
,
1898
,
guerra de cuba
,
bulos
,
periodismo
13
2
0
K
212
cultura
5 comentarios
#1
io1976
Como el tiempo que lleva el Losantos repitiendo lo del Cártel de los Soles.
3
K
62
#2
cocolisto
Ha cambiado poco la cosa, la verdad. Oyes la ser, por ejemplo ésta mañana,y lo que ha sido un acto de guerra contra un país, lo convierten en una pantomima anti Maduro sin ningún rigor, despreciando analizar lo que ha sido un crimen y secuestro terrorista, asumiéndolo como lo más natural.
2
K
50
#3
Veelicus
#2
Es raro el periodista español que usa la palabra secuestro, claramente hay ordenes de arriba para usar captura en vez de secuestro.
Alguien se imagina que un periodista vasco hubiese dicho en su momento "ETA captura a Miguel Angel Blanco..."
1
K
30
#5
Anfiarao
Catador de vinagre oficial de mnm, igual quieres hacer algo de autocrítica.
@Macnulti_reencarnado
@Macnulti_reencarnado
1
K
27
#4
j3j3j3j3
pero se las tragan como si fueran el primer dia
0
K
7
Alguien se imagina que un periodista vasco hubiese dicho en su momento "ETA captura a Miguel Angel Blanco..."
@Macnulti_reencarnado