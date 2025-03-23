"No me silenciarán": el joven francés que lucha contra el narcotráfico en Marsella y cuyos dos hermanos fueron asesinados

Un destacado activista antidrogas francés, cuyo hermano fue asesinado por narcotraficantes hace unos días, cinco años después de la muerte violenta de su hermano mayor, prometió resistir la intimidación y "seguir denunciando la violencia del narcotráfico".
| etiquetas: narcotráfico , marsella
Por desgracia la vida no es como las pelis, y el mal gana casi siempre.
Lo que como está en un país percibido como "serio", ese hecho de que es una ciudad de sicarios, proxenetas y mafioseo en general, no forma parte del imaginario colectivo.
Ah, no que Francia ya está "democratizada" y además no tiene petróleo.