"No me silenciarán": el joven francés que lucha contra el narcotráfico en Marsella y cuyos dos hermanos fueron asesinados

Un destacado activista antidrogas francés, cuyo hermano fue asesinado por narcotraficantes hace unos días, cinco años después de la muerte violenta de su hermano mayor, prometió resistir la intimidación y "seguir denunciando la violencia del narcotráfico".

#6 Garminger2.0
Aplaudo el valor de este hombre... pero me temo que sí lo silenciarán :-x .
Por desgracia la vida no es como las pelis, y el mal gana casi siempre.
2 K 24
Kantinero #2 Kantinero
Francia se esta poniendo muy muy mal, y en España deberíamos de mirarla de reojo por lo que nos viene
1 K 19
Guanarteme #3 Guanarteme
#2 Marsella es una suerte de Nápoles desde.... ¿Siempre?

Lo que como está en un país percibido como "serio", ese hecho de que es una ciudad de sicarios, proxenetas y mafioseo en general, no forma parte del imaginario colectivo.
3 K 59
Kantinero #4 Kantinero
#3 No es solo Marsella, la semana pasada en Grenoble:elpais.com/internacional/2025-03-23/el-narcotrafico-corroe-grenoble.ht
0 K 11
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 La pocilga criminal que es Marsella, a muchos se les escapa porque los medios no suelen dar bombo a lo que pasa en países "civilizados" y "avanzados", como Gabacholandia.
0 K 19
Kamillerix #9 Kamillerix
#3 Pues sí que lo es y lo ha sido desde antes que la propia Nápoles, unos 2 siglos o así... :-D
0 K 10
#1 eipoc
Con un poco de suerte EEUU empezará a bombardear Marsella y preparará una invasión de Francia para combatir al cartel de Marsella.

Ah, no que Francia ya está "democratizada" y además no tiene petróleo.
1 K 16
balancin #10 balancin
#1 un poco :calzador:
1 K 18
#13 eipoc
#10 En absoluto. Aquí se habla de combatir el tráfico y con Venezuela están aplicando un método. Hay que poner en perspectiva.
0 K 9
Maelstrom #12 Maelstrom
#1 Hostia qué nivel de trauma causado por odio.
0 K 9
Rubentoso #5 Rubentoso
Era un valiente...
0 K 6
Roc013 #8 Roc013
Hasta que no se lo tomen en serio y legalicen la mayoría de drogas esto irá más.
0 K 6
#11 Chepacoleta *
Marsella ya está perdida. Solo hay que darse una vuelta por ahí para ver cómo está el panorama. A disfrutar de lo votado
0 K 6
Así_te_vale #14 Así_te_vale
Eso es un héroe
0 K 6

