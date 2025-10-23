"No queremos morir por Ucrania": una marcha por la paz se celebra en Hungría

Decenas de miles de húngaros de todo el país participan en una marcha en apoyo a las políticas del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y contra los planes militares de Bruselas
Deben andar jodidos en el Kremlin, practicamente todas las encuestas dejan en mal lugar a Orban, su deriva en favor del Kremlin y en contra de su pueblo cada vez le pasa mas factura, el próximo Abril seran las elecciones.
La propaganda del Kremlin cada vez es mas burda
#3 ¿Tú quieres ir a morir por Ucrania?
#4 ¿Estás diciendo que el dinero que se entrega a un país para su desarrollo debe ser retirado y mandado a la compra de armas para que pobres y jóvenes sigan muriendo para que dos abuelos se midan las pollas, porque los ciudadanos del país que recibe los fondos no quiere ir a morir? ¿Estás diciendo que el dinero se entrega con la condición de ser mercenarios?
Demagogia facha, en suma.
El famoso articulo 5 no obliga a nadie a ir a la guerra por nadie, a lo unico que obliga es a ayudarlo.
Osea, lo mismo puedes mandar 10 divisiones que una caja de cascos.
Artículo 5 del Tratado de Washington (4 de abril de 1949):
“Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o más de ellas, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, convienen en que, si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes… » ver todo el comentario
Estoy diciendo que sigan siendo ciudadanos de primera, fuera de la UE.
Muchos otros no votan a mi gusto y no por ello pido que se les expulse.
"Estoy diciendo que sigan siendo ciudadanos de primera, fuera de la UE"
Y porque motivo deberian estar fuera de la UE???, acaso no tienen derecho a discrepar con lo que mandan desde EEUU?
Incluidos diplomáticos para ayudar a Ucrania
A vuestro chico Orban le quedan sólo unos meses hasta las elecciones, y va por detrás en las encuestas. Así que toca echar mano de propaganda: si no está ahí para besarle los pies a Putin, Hungría será destruída.
En fin, el Quisling por el que suspiráis. ¿Cual es el español? ¿Alvise? ¿Gisbert?