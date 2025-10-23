edición general
"No queremos morir por Ucrania": una marcha por la paz se celebra en Hungría

"No queremos morir por Ucrania": una marcha por la paz se celebra en Hungría

Decenas de miles de húngaros de todo el país participan en una marcha en apoyo a las políticas del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y contra los planes militares de Bruselas

Hoy las manifestaciones masivas han sido contra el corrupto Orban....
x.com/YourAnonCentral/status/1981458370612871612
x.com/SzabadonMagyar/status/1981422654906061012

Deben andar jodidos en el Kremlin, practicamente todas las encuestas dejan en mal lugar a Orban, su deriva en favor del Kremlin y en contra de su pueblo cada vez le pasa mas factura, el próximo Abril seran las elecciones.
www.electografica.com/2025/09/hungria-encuesta-publicus-250915.html
electomania.es/encuesta-hungria-21k-14oct-tisza-supera-el-50-y-desbanc

La propaganda del Kremlin cada vez es mas burda xD
blak #3 blak
Si lo dice Sputnik será cierto seguro :->
Andreham #7 Andreham
#2 ¿Qué va a hacer, declararle la guerra al país que se niegue?

#3 ¿Tú quieres ir a morir por Ucrania?

#4 ¿Estás diciendo que el dinero que se entrega a un país para su desarrollo debe ser retirado y mandado a la compra de armas para que pobres y jóvenes sigan muriendo para que dos abuelos se midan las pollas, porque los ciudadanos del país que recibe los fondos no quiere ir a morir? ¿Estás diciendo que el dinero se entrega con la condición de ser mercenarios?
blak #20 blak *
#7 No. Seguro que la mayoría de rusos tampoco.
Pertinax #8 Pertinax *
#3 En realidad es una marcha de apoyo a la ultraderecha húngara organizada por Orban ante las próximas elecciones de abril. Es normal que Sputnik lo venda como lo vende.
Demagogia facha, en suma.
Veelicus #18 Veelicus
#3 Si que tiene poder de convocatoria los sputnik esos si.
x.com/Geopolitik_2030/status/1981328343636042065
el_verdor #19 el_verdor
Llamar a eso marcha por la paz con ese lema es un poco falso.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Por Ucrania ... serás pardillo. Por quien quieren que mueras es por la OTAN.
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
¿Y quién os iba a querer matar por Ucrania? :roll:
Gry #2 Gry
¿Tiene la OTAN alguna provisión para el caso de que alguno de los países miembros se niegue a defender a otro? :-P
Veelicus #17 Veelicus
#2 El articulo 5 es la mayor mentira de la OTAN.
El famoso articulo 5 no obliga a nadie a ir a la guerra por nadie, a lo unico que obliga es a ayudarlo.
Osea, lo mismo puedes mandar 10 divisiones que una caja de cascos.
alehopio #21 alehopio
#17 A ver:

Artículo 5 del Tratado de Washington (4 de abril de 1949):
“Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o más de ellas, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, convienen en que, si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes…   » ver todo el comentario
cosmonauta #4 cosmonauta *
Se me ocurre que el dinero europeo que se llevan calentito esos húngaros podría venir muy bien para ayudar a Ucrania.
Veelicus #5 Veelicus
#4 vale, el argumento es que como no opinan lo mismo que tu entonces son ciudadanos de la UE de segunda?, o como va esto?
cosmonauta #11 cosmonauta *
#5 ¿Quién dice que deban ser ciudadanos de segunda? No.

Estoy diciendo que sigan siendo ciudadanos de primera, fuera de la UE.
Veelicus #12 Veelicus
#11 Rectifico, es decir, que como no votan lo que a ti te gusta deberian estar fuera de la UE.
cosmonauta #14 cosmonauta
#12 De nuevo, pones en mi boca cosas que yo no he dicho.

Muchos otros no votan a mi gusto y no por ello pido que se les expulse.
Veelicus #15 Veelicus
#14 Literalmente has escrito:
"Estoy diciendo que sigan siendo ciudadanos de primera, fuera de la UE"
Y porque motivo deberian estar fuera de la UE???, acaso no tienen derecho a discrepar con lo que mandan desde EEUU?
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
#4 se me ocurre que ese dinero calentito que se lleva la OTAN y los traficantes de armas nos vendría muy bien para cualquier otra cosa.

Incluidos diplomáticos para ayudar a Ucrania
rusito #1 rusito
Las imágenes de la manifestación son multitudinarias: x.com/Geopolitik_2030/status/1981328343636042065
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#1 También las de la manifestación simultánea anti-orban.

www.youtube.com/watch?v=KhsSRL2VNKA

A vuestro chico Orban le quedan sólo unos meses hasta las elecciones, y va por detrás en las encuestas. Así que toca echar mano de propaganda: si no está ahí para besarle los pies a Putin, Hungría será destruída.

En fin, el Quisling por el que suspiráis. ¿Cual es el español? ¿Alvise? ¿Gisbert?
