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No se dejen engañar por las bravuconadas del bloqueo: Israel y EEUU han perdido esta guerra. Prepárense para una recesión mundial [en]

No se dejen engañar por las bravuconadas del bloqueo: Israel y EEUU han perdido esta guerra. Prepárense para una recesión mundial [en]

La decisión de Trump de imponer un bloqueo al transporte marítimo que sale del Golfo es un acto deliberado de sabotaje económico contra la economía mundial. Es una venganza por sus propias derrotas estratégicas y militares y las de Israel. Derrotas que incluso el consejo editorial del Wall Street Journal se ve obligado a reconocer. Mientras tanto, lo único que podemos hacer nosotros —los ciudadanos del mundo— es ignorar las bravuconadas de Trump sobre el bloqueo y prepararnos para una prolongada recesión mundial.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , estrecho de ormuz , irán , israel , ann pettifor
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
calde #2 calde
Coño, pero si la perdieron ellos, que se jodan ellos! Cuando pierden, siempre se acaban volviendo "socialistas" los hdp!

:ffu:
2 K 43
rogerius #3 rogerius
#2 El Zanahorio que —como todos los mezquinos— tiene mal perder.
1 K 32
security_incident #4 security_incident *
#2 Pero esa parte no es su culpa. Es la nuestra. Sanciones y bloqueo económico a Israel te garantiza paso franco por Hormuz. Pero no hay huevos
7 K 99
WcPC #9 WcPC
#4 En teoría si, pero entonces USA es quien no permite el paso...
Realmente si nos pusiéramos farrucos no duraría Israel ni una semana.
Pero Alemania y las élites económicas de Europa son sus vasallos.
1 K 26
security_incident #10 security_incident *
#9 Pues eso, los damnificados ajenos al conflicto, no tenemos huevos.

"Realmente si nos pusiéramos farrucos no duraría Israel ni una semana"

Es que es así. Bloqueas a Israel. Ahora USA no te deja pasar y Israel llora y patalea. Le dices a Israel "Te desbloqueo si le dices a tu perro (USA) que firme el papelito de los Ayatolás y se larguecon sus bases de Oriente Medio) Que Israel acepta? Perfecto. Que no? Otra semanita de bloqueo. A ver quién aguanta más.
1 K 26
WcPC #11 WcPC
#10 En parte si, porque los ciudadanos somos damnificados ajenos, pero las élites de Europa y sus políticos no, son cómplices de lo que está ocurriendo.
Eso es de lo que va mi comentario.
Las mierdas que vamos a soportar en breve no es solo culpa de Trump e Israel, quienes no paran de hablar de armarse contra Rusia y da soporte al estado de Israel también son culpables de lo que pase...
Que en poco nos van a machacar con noticias para que lo olvidemos....
Los culpables no están en países lejanos.
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#14 ces *
#11 Dudo mucho que los culpables estén fuera de USA. Los de Europa serán cómplices, o agentes a sueldo, o sujetos a chantaje, o lo que sea, pero no es fácil a los políticos de aquí tener capacidad de maniobra respecto a USA. Ha pasado otras veces: cuando el PSOE de Felipe González era anti-OTAN, apareció Cubillo en Canarias con una emisora propia haciendo soflamas por la independencia de Canarias. Cuando Felipe cambió de opinión y nos metió en la OTAN de aquella manera, Cubillo sufrió un atentado y la emisora y sus mensajes desaparecieron.

Me he acordado de ello oyendo las opiniones de la administración de Trump diciendo que Ceuta y Melilla no están en España. Pues eso
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alehopio #7 alehopio
Todo eso de la recesión mundial es el fin buscado para salvar al petrodólar.

Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
1 K 31
masde120 #5 masde120
Esto es de hace un mes!
1 K 31
rogerius #6 rogerius *
#5 Vaya, qué fallo. Pero ¿ha cambiado el paisaje?
Resulta por completo vigente a día de hoy.

No obstante, @admin ¿sería posible trasladar el envío a Política?
0 K 19
Polarin #12 Polarin *
Que no son Israel y EEUU, esto lo ha montado Arabia Saudi para quedarse con las rutas de petroleo de Quatar y EAU pricipalmente y un paso mas en su Guerra Santa contra los Shies.

Israel es el tonto util religioso de Arabia Saudi porque quiere llegar a Beirut y Damasco, y el tonto mas inutil es EEUU que lo han metido en una guerra que ni le va ni le viene.

Recordemos que Aramco es la empresa mundial con mayor capitalizacion, y es propiedad de la casa real Saudi. Musk o Gates no le llegan a…   » ver todo el comentario
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MAVERISCH #8 MAVERISCH
Yo creo que Estados Unidos buscaba perder esta guerra. Se le llama perder la guerra al hecho de que Estados Unidos se convierta en uno de los principales sino el principal proveedor de energía del planeta, después de haber logrado destruir las infraestructuras petroleras de los países del estrecho, tras haberse apoderado del petróleo venezolano, destruyendo las economías de los demás y debilitando a China mediante la escasez energética.
Que me expliquen a mí dónde está la derrota.
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#13 ces *
#8 La respuesta a tu aseveración debe demorarse varios meses, dado que USA no tiene producción industrial significativa. Como depende de la de terceros países, que pueden cerrar fábricas o encontrar más caros sus costos de transporte, la teoría dice que a USA también le llegarán los problemas. A final del año podremos saber si habrá derrota o no.
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menéame