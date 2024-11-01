No se dejen engañar por las bravuconadas del bloqueo: Israel y EEUU han perdido esta guerra. Prepárense para una recesión mundial [en]

La decisión de Trump de imponer un bloqueo al transporte marítimo que sale del Golfo es un acto deliberado de sabotaje económico contra la economía mundial. Es una venganza por sus propias derrotas estratégicas y militares y las de Israel. Derrotas que incluso el consejo editorial del Wall Street Journal se ve obligado a reconocer. Mientras tanto, lo único que podemos hacer nosotros —los ciudadanos del mundo— es ignorar las bravuconadas de Trump sobre el bloqueo y prepararnos para una prolongada recesión mundial.
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Realmente si nos pusiéramos farrucos no duraría Israel ni una semana.
Pero Alemania y las élites económicas de Europa son sus vasallos.
"Realmente si nos pusiéramos farrucos no duraría Israel ni una semana"
Es que es así. Bloqueas a Israel. Ahora USA no te deja pasar y Israel llora y patalea. Le dices a Israel "Te desbloqueo si le dices a tu perro (USA) que firme el papelito de los Ayatolás y se larguecon sus bases de Oriente Medio) Que Israel acepta? Perfecto. Que no? Otra semanita de bloqueo. A ver quién aguanta más.
Eso es de lo que va mi comentario.
Las mierdas que vamos a soportar en breve no es solo culpa de Trump e Israel, quienes no paran de hablar de armarse contra Rusia y da soporte al estado de Israel también son culpables de lo que pase...
Que en poco nos van a machacar con noticias para que lo olvidemos....
Los culpables no están en países lejanos.
Me he acordado de ello oyendo las opiniones de la administración de Trump diciendo que Ceuta y Melilla no están en España. Pues eso
Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
Resulta por completo vigente a día de hoy.
No obstante, @admin ¿sería posible trasladar el envío a Política?
Israel es el tonto util religioso de Arabia Saudi porque quiere llegar a Beirut y Damasco, y el tonto mas inutil es EEUU que lo han metido en una guerra que ni le va ni le viene.
Recordemos que Aramco es la empresa mundial con mayor capitalizacion, y es propiedad de la casa real Saudi. Musk o Gates no le llegan a… » ver todo el comentario
Que me expliquen a mí dónde está la derrota.