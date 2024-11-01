No se dejen engañar por las bravuconadas del bloqueo: Israel y EEUU han perdido esta guerra. Prepárense para una recesión mundial [en]

La decisión de Trump de imponer un bloqueo al transporte marítimo que sale del Golfo es un acto deliberado de sabotaje económico contra la economía mundial. Es una venganza por sus propias derrotas estratégicas y militares y las de Israel. Derrotas que incluso el consejo editorial del Wall Street Journal se ve obligado a reconocer. Mientras tanto, lo único que podemos hacer nosotros —los ciudadanos del mundo— es ignorar las bravuconadas de Trump sobre el bloqueo y prepararnos para una prolongada recesión mundial.