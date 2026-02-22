No le daría la vacuna a mi hijo aun cuando ahora está en coma por no haberla tomado  

Es evidente que hay padres que no solo deberían perder la custodia de sus hijos sino que tendrían que estar en el banquillo de los acusados por poner en peligro la vida de sus vástagos sin remordimiento alguno. Una pareja de descerebrados padres decide, en su santo y “experto” criterio, no vacunar a sus hijos con el resultado de que tres de ellos acaban contrayendo el más que infeccioso virus del sarampión y el de 7 años se encuentra actualmente hospitalizado con una grave encefalitis.
| etiquetas: vacuna , salud , negacionismo , sociedad
www.meneame.net/story/valla-chesterton-error-mao
El fanatismo mata...
Un país al que en Europa deberíamos aislar totalmente, simplemente por lo pernicioso y vil de su cultura medieval e irracional.
Sin embargo, pagamos suscripciones a sus empresas de streaming para consumir toda la mierda que nos quieran echar.