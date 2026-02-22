No le daría la vacuna a mi hijo aun cuando ahora está en coma por no haberla tomado  

Es evidente que hay padres que no solo deberían perder la custodia de sus hijos sino que tendrían que estar en el banquillo de los acusados por poner en peligro la vida de sus vástagos sin remordimiento alguno. Una pareja de descerebrados padres decide, en su santo y “experto” criterio, no vacunar a sus hijos con el resultado de que tres de ellos acaban contrayendo el más que infeccioso virus del sarampión y el de 7 años se encuentra actualmente hospitalizado con una grave encefalitis.