edición general
19 meneos
118 clics
No le daría la vacuna a mi hijo aun cuando ahora está en coma por no haberla tomado

No le daría la vacuna a mi hijo aun cuando ahora está en coma por no haberla tomado  

Es evidente que hay padres que no solo deberían perder la custodia de sus hijos sino que tendrían que estar en el banquillo de los acusados por poner en peligro la vida de sus vástagos sin remordimiento alguno. Una pareja de descerebrados padres decide, en su santo y “experto” criterio, no vacunar a sus hijos con el resultado de que tres de ellos acaban contrayendo el más que infeccioso virus del sarampión y el de 7 años se encuentra actualmente hospitalizado con una grave encefalitis.

| etiquetas: vacuna , salud , negacionismo , sociedad
13 6 0 K 419 ciencia
12 comentarios
13 6 0 K 419 ciencia
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Gente con principios
2 K 43
ombresaco #6 ombresaco
#1 ...muy cercanos a los finales
1 K 29
Fedorito #2 Fedorito
A este impresentable habría que acusarlo de filicidio.
0 K 10
Jaime131 #3 Jaime131
Muy apropiado el uso de la palabra "descerebrados".
0 K 10
ombresaco #4 ombresaco
Un ejemplo mucho más claro de la Valla de Chesterton que el que salío por aquí
www.meneame.net/story/valla-chesterton-error-mao
0 K 11
Catacroc #5 Catacroc
De ningun modo voy a admitir estar equivocado.
1 K 30
Milmariposas #7 Milmariposas
La religión infantiliza a la gente que la "practica". Mucho. MUCHO.
1 K 23
#8 laruladelnorte *
Sí, duele, por supuesto, duele. Pero Dios ha escogido a Etán por una razón. Dios está haciendo algo, y vamos a glorificar su nombre a pesar de todo […] Y no lo cambiaríamos de otra manera

El fanatismo mata... :'(
1 K 21
RoterHahn #9 RoterHahn
Pues espero que dios en su misericordia e infinita sabiduria se lleve a esta desgraciada a su seno (pues solo él sabe los designios de todo ser vivo) , y por lo menos los que estamos aqui abajo nos libremos de semejante alimaña.
0 K 12
Cantro #12 Cantro
#9 Dios también puede permitir un juicio y encarcelamiento a ver si otros espabilan
0 K 11
nopolar #10 nopolar
Pues como los que se niegan a las transfusiones de sangre.
0 K 8
Supercinexin #11 Supercinexin
Es en USA, cómo no.

Un país al que en Europa deberíamos aislar totalmente, simplemente por lo pernicioso y vil de su cultura medieval e irracional.

Sin embargo, pagamos suscripciones a sus empresas de streaming para consumir toda la mierda que nos quieran echar.
0 K 19

menéame