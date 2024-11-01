·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10870
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
5176
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
5969
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4886
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
4013
clics
El momento en el que un guardaespaldas de Kim Jong-un elimina su ADN de la butaca de la sala en la que se reunió con Putin
más votadas
361
Asturias pide a Israel Premier Tech que se retire de La Vuelta 2025
540
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
391
Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta
440
Los colaboradores de Montoro revelaron su correo secreto en el Ministerio de Hacienda: "El jefe tiene una cuenta de mail"
401
La vicepresidenta de Mazón responsable de las residencias abandonó el Cecopi de la dana para ir a una entrega de premios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
80
clics
Una niña de cinco años rompe una obra de arte contemporáneo al intentar dibujar en un lienzo 'en blanco' valorado en 200.000 euros
El suceso, ocurrido en plena afluencia de público, se ha desencadenado cuando la menor ha intentado alcanzar un cuadro de Enrico Castellani creyendo que era un lienzo en blanco
|
etiquetas
:
arte
,
niña
3
0
0
K
42
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
42
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
La niña ha creído que un lienzo en blanco era un lienzo en blanco...
5
K
79
#4
R2dC
#1
Lo que me sorprende es que alguien haya notado la diferencia. Entiendo que es porque estaba realmente en blanco.
1
K
32
#2
Arkhan
Alguien tiene a mano el video-meme de la limpiadora del museo que decía delante de cada pieza: "¡Niña! ¿Esto es arte o lo tiro?"
Me ha venido a la cabeza después de leer la noticia.
2
K
34
#3
ur_quan_master
Me recuerda al cuento de Christian Andersen aquel en el que el emperador iba enseñando el cimborrio
2
K
26
#12
Gry
Que lo subasten a ver a cuanto llega ahora. Le.pueden cambiar el nombre a "Los lienzos en blanco existen para ser pintados"
0
K
15
#7
Pacman
Seguro que después de que la niña hiciera sus dibujos eso tenía algún valor.
Antes era mera especulación
0
K
12
#8
alpoza
Si es el de la foto, me parece una verdadera obra de arte. Esto chatGPT no se lo hubiera ni imaginado
0
K
12
#9
Robus
Me ha recordado una obra llamada “suciedad” o algo similr que fue limpiada por los limpiadores el día después de la innaguración pensando que era porquería del día anterior.
0
K
12
#10
nilien
*
¿Es aquí donde, como en absolutamente todos los hilos sobre arte contemporáneo, sale el rollo de que el emperador está desnudo pero nadie lo dice? ¿Aunque salga varias veces en cada hilo? ¿Siempre? ¿Es que nadie ve la paradoja?
Por otro lado, y por llevar un listado de las perogrulladas y lugares comunes habituales:
- El emperador está desnudo
- Eso no es arte
- Eso lo pinta un niño (variante, una vez lo ha pintado una niña tiene más valor)
- Es un truco…
» ver todo el comentario
0
K
11
#5
albx
Estoy convencido de que la supuesta obra estaba preparada para eso con fines publicitarios.
0
K
10
#6
baronrampante
Tipp-Ex
0
K
8
#11
merameque
Lo difícil va a ser hacer uno nuevo
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me ha venido a la cabeza después de leer la noticia.
Antes era mera especulación
Por otro lado, y por llevar un listado de las perogrulladas y lugares comunes habituales:
- El emperador está desnudo
- Eso no es arte
- Eso lo pinta un niño (variante, una vez lo ha pintado una niña tiene más valor)
- Es un truco… » ver todo el comentario