Una niña de cinco años rompe una obra de arte contemporáneo al intentar dibujar en un lienzo 'en blanco' valorado en 200.000 euros

El suceso, ocurrido en plena afluencia de público, se ha desencadenado cuando la menor ha intentado alcanzar un cuadro de Enrico Castellani creyendo que era un lienzo en blanco

YeahYa #1 YeahYa
La niña ha creído que un lienzo en blanco era un lienzo en blanco...
#4 R2dC
#1 Lo que me sorprende es que alguien haya notado la diferencia. Entiendo que es porque estaba realmente en blanco.
Arkhan #2 Arkhan
Alguien tiene a mano el video-meme de la limpiadora del museo que decía delante de cada pieza: "¡Niña! ¿Esto es arte o lo tiro?"

Me ha venido a la cabeza después de leer la noticia.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Me recuerda al cuento de Christian Andersen aquel en el que el emperador iba enseñando el cimborrio
Gry #12 Gry
Que lo subasten a ver a cuanto llega ahora. Le.pueden cambiar el nombre a "Los lienzos en blanco existen para ser pintados"
Pacman #7 Pacman
Seguro que después de que la niña hiciera sus dibujos eso tenía algún valor.

Antes era mera especulación
alpoza #8 alpoza
Si es el de la foto, me parece una verdadera obra de arte. Esto chatGPT no se lo hubiera ni imaginado :troll:
Robus #9 Robus
Me ha recordado una obra llamada “suciedad” o algo similr que fue limpiada por los limpiadores el día después de la innaguración pensando que era porquería del día anterior.
nilien #10 nilien *
¿Es aquí donde, como en absolutamente todos los hilos sobre arte contemporáneo, sale el rollo de que el emperador está desnudo pero nadie lo dice? ¿Aunque salga varias veces en cada hilo? ¿Siempre? ¿Es que nadie ve la paradoja?

Por otro lado, y por llevar un listado de las perogrulladas y lugares comunes habituales:

- El emperador está desnudo {0x2705}
- Eso no es arte {0x2705}
- Eso lo pinta un niño (variante, una vez lo ha pintado una niña tiene más valor) {0x2705}
- Es un truco…   » ver todo el comentario
#5 albx
Estoy convencido de que la supuesta obra estaba preparada para eso con fines publicitarios.
baronrampante #6 baronrampante
Tipp-Ex
#11 merameque
Lo difícil va a ser hacer uno nuevo {0x1f602}
