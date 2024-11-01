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Netflix sube los precios en España: esto es lo que te costará ahora ver tus series y pelis favoritas

Netflix sube los precios en España: esto es lo que te costará ahora ver tus series y pelis favoritas

Netflix ha confirmado la subida de precios en España después de hacer lo propio en Estados Unidos a finales del pasado mes de marzo. La plataforma no ha explicado exactamente el porqué de esta decisión, pero todo apunta a que busca mejorar sus últimas funciones y seguir creciendo, algo que también están haciendo servicios similares. Es decir, dicho incremento podría estar relacionado con la posibilidad de seguir ofreciendo más novedades a los suscriptores.

| etiquetas: netflix , sube , precios , españa
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
Connect #1 Connect
Más novedades? Pero si no me da para ver las que salen ahora! Y mantener la suscripción con el mismo ritmo de novedades?
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Gry #7 Gry
#1 yo pierdo más tiempo buscando algo potable que ver qué viéndolo...
4 K 48
#9 A_S
#7 #1 el Torrent y el Emule no han subido precios
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lonnegan #11 lonnegan
#9 Yo descargo mi catalogo de series semanal con origen en varias plataformas y oye, que no hay una serie de Netflix.. es significativo.
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Gry #12 Gry
#9 Al final es lo que uso, cada vez que veo algo interesante por ahí que si me apetece ver no está ni en ninguna de las suscripciones que paga mi pareja. xD
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ombresaco #18 ombresaco *
#9 y el emule está incluso mejor que antes, al menos para cosas raras. Cuesta encontrar, y tarda mucho, porque hay menos fuentes que antes, pero muchíííísimos fakes
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Penetrator #13 Penetrator
#1 Novedades que, encima, suelen ser morralla en el 90% de los casos.
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josde #8 josde
Ver mierdas es mas caro ahora en Netflix, nada nuevo sobre todo lo de ver mierdas.
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Mltfrtk #6 Mltfrtk
Le costará a su putero padre, porque a mí esos no me roban.
Animo a darse de baja y a utilizar otras alternativas para ver películas y series.
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Cehona #17 Cehona
Ya solo falta que suban el precio de las palomitas :popcorn:
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Priorat #19 Priorat
Viví en México. Nunca agradeceré lo suficiente que a pesar de tener desde hace años la cuenta de Netflix una terjeta española y verse desde hace años solo en España, me la sigan cobrando en pesos mexicanos y como si viviese en México. Si suben el precio en México ya lo veré.
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javibaz #10 javibaz
esto es lo que te costará ahora ver tus series y pelis favoritas.
Pocas películas favoritas tengo en Netflix
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#5 coldplay_94
Otra vez???? Que les den!
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wildseven23 #3 wildseven23
Paso de entrar en la noticia con ese clickbait tan burdo, así que solamente diré que... "Que te follen, Netflix".
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lonnegan #4 lonnegan
Cuesta mas y cada vez es peor. Les auguro un gran futuro.
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strike5000 #16 strike5000
Estaba pensando en suscribirme, pero sinceramente se me han quitado las ganas. Tengo HBO, Prime y Filmin, y entre que cada vez veo menos la tele y que cuando busco no encuentro nada que me llame la atención...
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#15 Eukherio *
Yo ya hace tiempo que simplemente liquido lo empezado en Netflix, con lo que no tengo que suscribirme demasiados meses al año. Cobra Kai, Sex Education y Stranger Things ya terminaron, Miércoles y One Piece ya no van a tener capítulos este año, The Witcher supongo que la terminaré aunque flojease a lo bestia, y poco más.

Intentaré ver alguna prestigiosa autoconclusiva estilo Adolescencia cuando me suscriba, pero desde que empezaron a cancelar a lo bestia y a pedir temporadas extra a series populares cerradas ya perdí el interés.

Todo lo que digo es fácil de piratear, pero siempre intento ser un poco justo con las producciones que me gustan o por lo menos me entretienen.
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#20 Poligrafo
Pagar por Neflix es de parguelas.
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#2 ctm2000j
"busca mejorar sus últimas funciones..." que manera de hacerle la pelota los de 20min... xD
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reivaj01 #14 reivaj01
#2 Esa frase es más graciosa que cualquiera de las comedias de su catálogo
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menéame