Netflix sube los precios en España: esto es lo que te costará ahora ver tus series y pelis favoritas

Netflix ha confirmado la subida de precios en España después de hacer lo propio en Estados Unidos a finales del pasado mes de marzo. La plataforma no ha explicado exactamente el porqué de esta decisión, pero todo apunta a que busca mejorar sus últimas funciones y seguir creciendo, algo que también están haciendo servicios similares. Es decir, dicho incremento podría estar relacionado con la posibilidad de seguir ofreciendo más novedades a los suscriptores.