Netflix sube los precios en España: esto es lo que te costará ahora ver tus series y pelis favoritas

Netflix ha confirmado la subida de precios en España después de hacer lo propio en Estados Unidos a finales del pasado mes de marzo. La plataforma no ha explicado exactamente el porqué de esta decisión, pero todo apunta a que busca mejorar sus últimas funciones y seguir creciendo, algo que también están haciendo servicios similares. Es decir, dicho incremento podría estar relacionado con la posibilidad de seguir ofreciendo más novedades a los suscriptores.
| etiquetas: netflix , sube , precios , españa
Animo a darse de baja y a utilizar otras alternativas para ver películas y series.
Pocas películas favoritas tengo en Netflix
Intentaré ver alguna prestigiosa autoconclusiva estilo Adolescencia cuando me suscriba, pero desde que empezaron a cancelar a lo bestia y a pedir temporadas extra a series populares cerradas ya perdí el interés.
Todo lo que digo es fácil de piratear, pero siempre intento ser un poco justo con las producciones que me gustan o por lo menos me entretienen.