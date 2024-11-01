Los multimillonarios están construyendo búnkeres ¿Qué pasa?  

El vídeo analiza cómo multimillonarios, especialmente del sector tecnológico, están construyendo búnkeres de lujo para prepararse ante posibles crisis globales. Lugares como Nueva Zelanda destacan por su aislamiento y estabilidad. También se menciona una industria creciente que ofrece refugios tanto a élites como al público general. Más allá de lo material, el enfoque es crítico, esta tendencia refleja desconfianza en el futuro, aumento de la desigualdad y una preferencia por soluciones individuales frente a respuestas colectivas
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No existe gente más prescindible que éstos hijos de la gran puta, en serio.
Ese día habrá fiesta de pijamas en el búnker.
Además no suelen ser los que mejor tratan a los empleados, con lo que el sobrevivir igual es un doble riesgo.