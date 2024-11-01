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Los multimillonarios están construyendo búnkeres ¿Qué pasa?

Los multimillonarios están construyendo búnkeres ¿Qué pasa?  

El vídeo analiza cómo multimillonarios, especialmente del sector tecnológico, están construyendo búnkeres de lujo para prepararse ante posibles crisis globales. Lugares como Nueva Zelanda destacan por su aislamiento y estabilidad. También se menciona una industria creciente que ofrece refugios tanto a élites como al público general. Más allá de lo material, el enfoque es crítico, esta tendencia refleja desconfianza en el futuro, aumento de la desigualdad y una preferencia por soluciones individuales frente a respuestas colectivas

| etiquetas: bunker , , multimillonario , apocalipsis , lord draugr
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
Moderdonia #9 Moderdonia
¿Cuántos años tienen que pasar para que Nueva Zelanda se llame Zelanda y ya está?
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MellamoMulo #10 MellamoMulo
En el fondo, esto no es tanto inteligencia estratégica como una versión cara del pensamiento prepper, creer que puedes aislarte de un colapso sistémico… cuando precisamente esos colapsos se caracterizan por hacer inútiles las soluciones individuales.
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#3 concentrado
¿Con espacio para sus esclavos o van a limpiarse la mierda ellos solos?
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Laro__ #5 Laro__ *
#3 En esa hipótesis, me imagino a un guardaespaldas, dentro del bunker, completamente armado, viendo como sus patrones disfrutan después de haberse cargado todo el planeta... igual les puede un poco el rencor...
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ombresaco #6 ombresaco *
#3 #4 #5 justamente es lo que yo iba a decir... y en un entorno así, los millonarios posiblemente sean los que menos aporten
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Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Los millonarios básicamente aportarán la ideología, como siempre. La ideología que habrá llevado a la destrucción del planeta y a tener que vivir en búnkeres los propios millonarios.

No existe gente más prescindible que éstos hijos de la gran puta, en serio.
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ombresaco #17 ombresaco
#11 no solo ideología. En un mundo grande, con mucha población, su poder le da capacidad para comprar voluntades, decidir en qué se invierte o gasta... Eso es poder... un poder posiblemente irrelevante en un entorno búnker
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antesdarle #13 antesdarle
#6 me recuerda al triángulo de la tristeza :troll:
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mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#5 Hasta que descubra que en un búnker, el dinero no vale nada, y quien puede imponer su voluntad es quien tiene una pistola.

Ese día habrá fiesta de pijamas en el búnker.
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#14 XXguiriXX
#5 Si es mileista gilbertario, estará besándole de por vida los pies a su salvador por haber construido el bunker.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Que dentro de su puto egocentrismo y que aparte de que no saben en qué gastar el dinero no se dan cuenta que si pasa algo, a lo mejor los que han pagado para que les protejan son los futuros líderes y ellos se quedan a limpiar el WC del búnker, con un poco de suerte.

Además no suelen ser los que mejor tratan a los empleados, con lo que el sobrevivir igual es un doble riesgo.
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Benzo #2 Benzo
Bombas, bombas, ¿qué pasa?
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Arzak_ #15 Arzak_
Nueva Zelanda es extremadamente vulnerable a la actividad sísmica y volcánica al estar situada directamente sobre el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta zona es el cinturón de inestabilidad geológica más activo del planeta, donde la interacción de placas tectónicas provoca el 90% de los volcanes del mundo.... 8-D
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#1 Jacusse
Un búnker de estos les alarga la vida unos añitos nomás. En caso de cataclismo desaparecemos todos, bunkerizados o no.
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antesdarle #12 antesdarle
#1 y casi que mejor desaparecer de los primeros
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fofito #18 fofito
#1 lo que demuestra que cualquier imbécil puede triunfar solo con tener una buena idea
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sibe #16 sibe
Ya están pensando en implantes neuronales para condicionar a sus sirvientes por si acaso se rebelan.
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Doctorow #7 Doctorow
En caso de que todo pete no les va a servir para nada.
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bicha #19 bicha
Está bien que acaben enterrados de por vida y con miedo a que alguien se vuelvan contra ellos en cualquier momento. Es un buen castigo.
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menéame