Los multimillonarios están construyendo búnkeres ¿Qué pasa?  

El vídeo analiza cómo multimillonarios, especialmente del sector tecnológico, están construyendo búnkeres de lujo para prepararse ante posibles crisis globales. Lugares como Nueva Zelanda destacan por su aislamiento y estabilidad. También se menciona una industria creciente que ofrece refugios tanto a élites como al público general. Más allá de lo material, el enfoque es crítico, esta tendencia refleja desconfianza en el futuro, aumento de la desigualdad y una preferencia por soluciones individuales frente a respuestas colectivas