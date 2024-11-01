edición general
17 meneos
282 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Mujeres aparcando  

Recopilatorio de los mejores videos de mujeres intentando aparcar.

| etiquetas: mujer , aparcamiento
14 3 7 K 16 gilipolleces
8 comentarios
14 3 7 K 16 gilipolleces
#1 vGeeSiz
el karma está para quemarlo, claro que si xD
8 K 106
eltxoa #7 eltxoa
La mujeres no saben aparcar ni reírse de si mismas. vista la censura.
0 K 12
GeneWilder #3 GeneWilder
Los coches automáticos son un peligro en ciertas manos.
0 K 11
#8 MetalAgm *
#3 Pues basicamente son muy muy sencillos: basicamente aparcando no tienes ni que pisar el acelerador si no estas en cuesta, y ya va el coche solo marcha atras o hacia delante, solo tienes que ir tocando el freno y soltandolo... al menos el Toyota Auris Hybrid... y en cuestas, pisas el freno a tope y el coche se queda unos 2-3 segundos clavado hasta que pisas un poco el acelerador sin pasarte para darle impulso... y al contrario que los de marchas manuales, no se calan ni tienes que tirar de embrague...
0 K 11
g3_g3 #5 g3_g3
Las señales viales horizontales son fachas
0 K 10
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Pues a mí se me da fatal aparcar. Soy de los que no le importa andar un poco con total de buscar un sitio para aparcar fácil. Que los hay que por no andar diez metros meten el coche en el hueco más estrecho no les vaya a dar un tirón por caminar un poco.
0 K 10
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 Yo entiendo que muchos de los que muestra el video son coches automaticos...pero ¿que explicacion tiene el 1º? :roll:
0 K 17
#6 MADMax2
#4 yo sospecho que muchos son por los zapatos, aunque ... a saber...
0 K 9

menéame