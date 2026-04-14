Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

El caniche, al que Susanna Griso y su familia habían adoptado durante unas vacaciones en Asturias en 2023, ha fallecido tras entrar accidentalmente en el recinto donde se encontraban varios rottweilers, que acabaron con su vida.
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No creo que se deje nunca de criar razas de perros para trabajo, sea éste el de matar ratas y ratones, guardar y proteger, rastreo y rescate, guía, caza o pastoreo, si siguen ahí es porque han demostrado seguir siendo la mejor herramienta pese al paso de los siglos.
Lo que deberían de desaparecer son las razas cuyo valor es meramente estético.