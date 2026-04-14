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Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

El caniche, al que Susanna Griso y su familia habían adoptado durante unas vacaciones en Asturias en 2023, ha fallecido tras entrar accidentalmente en el recinto donde se encontraban varios rottweilers, que acabaron con su vida.

| etiquetas: perros peligrosos , rottweilers , ataque
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6 comentarios
4 1 1 K 51 Sucesos
#2 Leclercia_adecarboxylata
Pues pobrecito.
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ahotsa #4 ahotsa *
#3 Sabía que la había dejado votando, pero he pasado de editarlo...
1 K 35
ahotsa #1 ahotsa
A ver cuándo se dejan de criar estas razas...
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Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 Los caniches?
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#5 Maikimaik
#1 De la entradilla se puede deducir que los perros guardianes estaban en el recinto que protegían, y el caniche entró en él.

No creo que se deje nunca de criar razas de perros para trabajo, sea éste el de matar ratas y ratones, guardar y proteger, rastreo y rescate, guía, caza o pastoreo, si siguen ahí es porque han demostrado seguir siendo la mejor herramienta pese al paso de los siglos.

Lo que deberían de desaparecer son las razas cuyo valor es meramente estético.
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menéame