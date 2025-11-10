edición general
MUERE CLIVE ARRINDELL | La Lotería de Navidad está de luto: la triste muerte del conocido en España como "calvo de la Lotería" tras su desaparición

El actor británico Clive Arrindell fue protagonista de los anuncios del sorteo entre 1998 y 2005.

Rihusu #3 Rihusu
¿ El 101125 será el número premiado este año?
Spirito #4 Spirito
#3 Yo tengo otra teoría, pero necesito un Bizum. :troll:
#7 Quillotro
#3 No, teniendo en cuenta que hace año y medio que murió pero el periodista ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para montarse una paja mental.
alcama #1 alcama
Nunca entendí por qué le llamaban calvo
ChatGPT #8 ChatGPT
Desapareció quiere decir para estos clickbaiteros: "un actor al que se le perdió la pisa tras dejar de aparecer en los famosos anuncios de los cupones del Gordo"
Spirito #2 Spirito *
Bueno, aquí tenemos unos pocos calvos en MnM de sustitución... no calvos de medio pelo, sino como Dios manda, calvos calvos y también mono-calvos mono-neuronales (que tienen la misma proporción de pelo que de neuronas) calvos redomaos, calvos con avaricia y eternos calvos despeluchaos aunque viajen todos los años a Turquía, calvos ibéricos de pata negra, es decir... calvos de calidad con pedigrí. xD
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 y si aún así hay que hacer un calvo a alguien, se hace.
Spirito #6 Spirito *
#5 Me cobran, mes si mes no, 15 euros por pasar la vespa a las greñas que me salen. Es un suplicio. :foreveralone:
