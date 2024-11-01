Por qué muchas personas tienen miedo a expresar su opinión política

En un mundo cada vez más polarizado, expresar una opinión política diferente a la generalizada dentro de tu entorno puede suponer la exclusión social, o al menos ese es el pensamiento normalizado. Cambiar de opinión o expresar dudas sobre una cuestión política dentro de nuestro propio círculo social puede provocarnos inseguridad y miedo al rechazo, aún más en una sociedad actual tan profundamente marcada por la política. En muchas ocasiones la “lealtad” hacia las ideas de un partido en concreto o una ideología determinada se ven condicionadas