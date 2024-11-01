Por qué muchas personas tienen miedo a expresar su opinión política

En un mundo cada vez más polarizado, expresar una opinión política diferente a la generalizada dentro de tu entorno puede suponer la exclusión social, o al menos ese es el pensamiento normalizado. Cambiar de opinión o expresar dudas sobre una cuestión política dentro de nuestro propio círculo social puede provocarnos inseguridad y miedo al rechazo, aún más en una sociedad actual tan profundamente marcada por la política. En muchas ocasiones la “lealtad” hacia las ideas de un partido en concreto o una ideología determinada se ven condicionadas
| etiquetas: muchas , personas.miedo , expresar , opinión , politica
porsiaca
A lo mejor otros no discutimos de política porque nos da pereza el circo en el que se ha convertido y por lo poco en serio que se lo toman la mayoría, como si de un partido de fútbol se tratase. Nadie quiere debatir. Sólo defender sus posturas ya establecidas.
Pero esto no es ajeno a la sociedad actual. Los auténticos valores se han perdido. Ya todos quieren ser jugadores de fútbol, youtubers y otras mierdas similares. En resumen, aunque no nos guste la sociedad ha cambiado a peor y la política es un reflejo de la misma.
Es así de triste, pero cuanto antes lo asumas antes llegarás al Zen. Ya lo decía mi padre. La política son mi mujer y mis hijos.
Las ideologias son lentes para entender la realidad y moverse en ella.
Los últimos digamos 20 años, lo que he podido apreciar es exactamente lo contrario, sobre todo en entornos laborales o reuniones de gente aleatorias donde se supone que, en principio, no es un lugar donde ponerse a hablar de puntos de vista políticos. El clásico que, de la nada y sin que venga a cuento, hace el típico comentario de los inmigrantes, de los musulmanes, de los progres y la izquierda, etcétera, esperando además no "iniciar un debate" sino que… » ver todo el comentario
Así que el mundo habla a base de memes, chascarrillos y metáforas absurdas o de repitiendo dos veces el mismo fin de frase, como Antonio Resines parodiándose a sí mismo.
Yo paso. Unga. Aupaleti.
Además aunque te muestres a favor de algún partido o movimiento de izquierdas, probablemente no sea la verdadera izquierda y sigas siendo facha.
Al final la unica opinion politica que cuenta...es la que ejerces con tu derecho a voto que es secreto y no tienes que defender ante nadie.
Un buen ejemplo de acierto de ello es Silvia Orriols de Alianza Catalana una especie de Julio Anguita pero de extrema derecha que al revés de Julio, que fue escuchado una vez fallecio, si es seguida y escuchada por buena parte de la población en su ejercicio como diputada catalana.