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Por qué muchas personas tienen miedo a expresar su opinión política

Por qué muchas personas tienen miedo a expresar su opinión política

En un mundo cada vez más polarizado, expresar una opinión política diferente a la generalizada dentro de tu entorno puede suponer la exclusión social, o al menos ese es el pensamiento normalizado. Cambiar de opinión o expresar dudas sobre una cuestión política dentro de nuestro propio círculo social puede provocarnos inseguridad y miedo al rechazo, aún más en una sociedad actual tan profundamente marcada por la política. En muchas ocasiones la “lealtad” hacia las ideas de un partido en concreto o una ideología determinada se ven condicionadas

| etiquetas: muchas , personas.miedo , expresar , opinión , politica
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27 comentarios
11 1 0 K 147 Psicología
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por no discutir. Es como con la religión. Hay gente que se toma demasiado a pecho las cosas.
6 K 81
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 No creo que ese sea el motivo, aunque a los terroristas amigos de dictadores como tú les parezca un gran argumento.

:troll: porsiaca
4 K 51
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#7 Como fascista moderado no pienso entrar a esa provocación. Nos vemos en la cuneta de su preferencia.
4 K 80
#9 Suleiman
#1 Conozco unos cuantos que son agresivos, les cuesta poco acabar a tortas... Eso es un problema,no se puede dialogar sin que salga una vena violenta, con según quién.
0 K 13
El_pofesional #14 El_pofesional *
#1 ¿Hay gente que se toma demasiado a pecho la política? ¿Algo que afecta directamente a su vida y a la de la gente a la que quiere? Vaya, qué sorpresa.

A lo mejor otros no discutimos de política porque nos da pereza el circo en el que se ha convertido y por lo poco en serio que se lo toman la mayoría, como si de un partido de fútbol se tratase. Nadie quiere debatir. Sólo defender sus posturas ya establecidas.
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cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
#14 Sí, es completamente cierto que desde hace años la política es un puto circo. Todos los políticos son cuánticos, no hay valores ninguno. Hoy dicen algo y al segundo lo contrario. Con lo cual no puedes defender ideas puesto que no existen, solo hay intereses. En concreto interés en robarnos a todos.

Pero esto no es ajeno a la sociedad actual. Los auténticos valores se han perdido. Ya todos quieren ser jugadores de fútbol, youtubers y otras mierdas similares. En resumen, aunque no nos guste la sociedad ha cambiado a peor y la política es un reflejo de la misma.

Es así de triste, pero cuanto antes lo asumas antes llegarás al Zen. Ya lo decía mi padre. La política son mi mujer y mis hijos.
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yende #18 yende
#15 ¿Cuáles son los valores auténticos?
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cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#18 Cada tendencia política tiene los suyos. Pero ya ni esos se respetan. Cuando uno ve negros fascistas o feministas que fustigan a trans uno se da cuenta que se han traspasado todas las líneas de la cordura.
1 K 29
yende #20 yende
#19 y enanos culones con aflautada voz, esos pueden ser fascistas? o solo puede pasar en una sociedad actual que no respeta los valores autenticos.
1 K -3
#22 eipoc
#1 la religión es una creencia, la política es la realidad de las cosas. Que tengas un cáncer y te mueras en la puerta del hospital o que tengas un dolor de muelas es política.
1 K 20
cenutrios_unidos #23 cenutrios_unidos
#22 Política y realidad...si claro :troll:
0 K 16
#26 eipoc
#23 es que para ti política es PP, PSOE, etc. Si lees y aprendes qué es realmente y entiendes la teoría, las mentiras de esa basura te dejan de afectar.
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zentropia #27 zentropia
#22 religion y politica son ideologias.
Las ideologias son lentes para entender la realidad y moverse en ella.
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Supercinexin #13 Supercinexin
#6 Minorías de perroflautas.

Los últimos digamos 20 años, lo que he podido apreciar es exactamente lo contrario, sobre todo en entornos laborales o reuniones de gente aleatorias donde se supone que, en principio, no es un lugar donde ponerse a hablar de puntos de vista políticos. El clásico que, de la nada y sin que venga a cuento, hace el típico comentario de los inmigrantes, de los musulmanes, de los progres y la izquierda, etcétera, esperando además no "iniciar un debate" sino que…   » ver todo el comentario
5 K 73
#2 DotorMaster
No serán los de derechas quienes por todas partes van hablando de política. Cuando aparece un desconocido y se pone a hablar de política, siempre es de derechas.
4 K 46
#5 tol_ondro
#2 cree el derechón que son todos de su condición
1 K 10
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Bueno, también hay mucha gente de izquierda que va "visibilizando" su posición política. Llevando un pin, chapa o camiseta con algún tipo de lema.
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#12 DotorMaster
#6 esos no pasan de ser pasivos-agresivos xD
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#25 eipoc
#6 lo curioso es que nunca verás a un facha reconocer serlo, ni ser racista ni fascista. Los comunistas estamos orgullosos de serlo y de ser antifascistas y por eso llevar algún símbolo es un detector de ignorantes y fascistas.
1 K 25
pitercio #17 pitercio *
Cuanto más hablan más te das cuenta que son unos ignorantes. Si no puede un par de pollos aceptar honestamente los hechos observables ¿como van a debatir responsable y civilizadamente sobre teorías basadas en premisas distintas? Y estoy refiriéndome también a catedráticos de Universidad sobre su área de especialidad, que repiten como loros mantras absurdos apelando a su presunta autoridad.
Así que el mundo habla a base de memes, chascarrillos y metáforas absurdas o de repitiendo dos veces el mismo fin de frase, como Antonio Resines parodiándose a sí mismo.
Yo paso. Unga. Aupaleti.
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shake-it #24 shake-it
Porque salvo honrosas excepciones es perder el tiempo y la energía refutando rebuznos y exabruptos que han oído a su influmierder de confianza
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#4 encurtido
En menéame a tope a favor expresar la opinión política. Siempre que sea de izquierdas, sino eres un facha de mierda que se va a comer un aluvión de negativos en cardumen.

Además aunque te muestres a favor de algún partido o movimiento de izquierdas, probablemente no sea la verdadera izquierda y sigas siendo facha.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Porque muchas personas no son unas extremistas y pasan de cruzarse con ellas y tener que defender sus opiniones mientras les faltan al respeto (o les insultan).

Al final la unica opinion politica que cuenta...es la que ejerces con tu derecho a voto que es secreto y no tienes que defender ante nadie.
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Imag0 #8 Imag0
Porque el mundo está lleno de subnormales.
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elsnons #16 elsnons *
Todo es política hoy día y por lo tanto todo falso . Por eso casi nadie se expresa políticamente salvo los que se dedican a ella con mayor o menor acierto .

Un buen ejemplo de acierto de ello es Silvia Orriols de Alianza Catalana una especie de Julio Anguita pero de extrema derecha que al revés de Julio, que fue escuchado una vez fallecio, si es seguida y escuchada por buena parte de la población en su ejercicio como diputada catalana.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
eso son los peligrosos, los que luego van apuntando en su libretita.
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#21 cocococo
Porque el 90 % de la población mundial está zumbada y te puede morder o algo.
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menéame