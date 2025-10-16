edición general
Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

La investigación judicial apunta como sospechoso a Jonathan, hijo del empresario, que estaba a su lado cuando se precipitó al vacío; la familia confía en que la causa “demostrará su inocencia”

jm22381 #2 jm22381
Murió caminando por un sendero junto a un precipicio... junto a su hijo Jonathan Andic, al que había apartado de la gestión de la empresa y llevaba 8 años sin hablarse y tras pedir al escolta que no les acompañara :roll: {0x1f480}
12 K 134
#6 Eukherio
#2 O estamos ante un crimen elaboradísimo digno de un relato de Sherlock Holmes o bien el hijo tiene menos luces que un barco pirata.
1 K 19
jm22381 #8 jm22381
#6 Sólo un empujoncito que no deja marca. No hay testigos. Cómo distingues un accidente de un asesinato?
0 K 16
#12 Klamp
#8 en España te pueden condenar basándose en indicios, si estos son sólidos.
0 K 8
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#2 Los Mossos deberían investigarlo, aunque probablemente la familia confiará en que la causa “demostrará su inocencia”
0 K 6
#11 khalil
#2 Un accidente como tantos otros.
0 K 7
berkut #13 berkut
Este hijo siempre estará bajo sospecha
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Como sea israelí, el Mossad se carga a Shakira en represalia.
0 K 10
javibaz #4 javibaz
#1 Shakira es pariente de Hosni Mubarak casualmente.
0 K 12
#5 surco
#1 La cassualidadd. ( leer con la cara y el acento asqueroso de Cardenas)
0 K 10
Stieg #10 Stieg
No tengo ni idea, pero me parece muy difícil demostrar que en una excursión por la montaña un hijo empujara a su padre. Si no hay cámaras, poco a investigar. Solo sabe lo que pasó el fallecido y, si le empujó, su hijo.
0 K 8
Natxelas_IV #9 Natxelas_IV
Empujoncillos pero en familia, en plan ahí, entre coleguillas...
youtu.be/oCwnHEkGSgM?si=Ix3nyr8TxNbCssG3
0 K 6

