Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic
La investigación judicial apunta como sospechoso a Jonathan, hijo del empresario, que estaba a su lado cuando se precipitó al vacío; la familia confía en que la causa “demostrará su inocencia”
actualidad
13 comentarios
#2
jm22381
Murió caminando por un sendero junto a un precipicio... junto a su hijo Jonathan Andic, al que había apartado de la gestión de la empresa y llevaba 8 años sin hablarse y tras pedir al escolta que no les acompañara
12
K
134
#6
Eukherio
#2
O estamos ante un crimen elaboradísimo digno de un relato de Sherlock Holmes o bien el hijo tiene menos luces que un barco pirata.
1
K
19
#8
jm22381
#6
Sólo un empujoncito que no deja marca. No hay testigos. Cómo distingues un accidente de un asesinato?
0
K
16
#12
Klamp
#8
en España te pueden condenar basándose en indicios, si estos son sólidos.
0
K
8
#7
desastrecolosal
#2
Los Mossos deberían investigarlo, aunque probablemente la familia confiará en que la causa “demostrará su inocencia”
0
K
6
#11
khalil
#2
Un accidente como tantos otros.
0
K
7
#3
desastrecolosal
1
K
26
#13
berkut
Este hijo siempre estará bajo sospecha
0
K
11
#1
mikhailkalinin
Como sea israelí, el Mossad se carga a Shakira en represalia.
0
K
10
#4
javibaz
#1
Shakira es pariente de Hosni Mubarak casualmente.
0
K
12
#5
surco
#1
La cassualidadd. ( leer con la cara y el acento asqueroso de Cardenas)
0
K
10
#10
Stieg
No tengo ni idea, pero me parece muy difícil demostrar que en una excursión por la montaña un hijo empujara a su padre. Si no hay cámaras, poco a investigar. Solo sabe lo que pasó el fallecido y, si le empujó, su hijo.
0
K
8
#9
Natxelas_IV
Empujoncillos pero en familia, en plan ahí, entre coleguillas...
youtu.be/oCwnHEkGSgM?si=Ix3nyr8TxNbCssG3
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
youtu.be/oCwnHEkGSgM?si=Ix3nyr8TxNbCssG3