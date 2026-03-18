Los Mossos acusan de agresión sexual a las 'mimosas' que tocan los genitales de ancianos para robarles

Es uno de los métodos para robar más especializados que hay y se puede dar en cualquier calle del país. Se trata de las llamadas 'mimosas': mujeres que habitualmente van solas, aunque a veces pueden ir en pareja, y abordan con abrazos a personas de edad avanzada. Aprovechando el despiste, les roban la cartera o cualquier otro objeto valioso que lleven encima, como el reloj o una cadena. Después huyen del lugar gracias a un cómplice que las espera en un coche aparcado cerca.