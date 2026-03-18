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Los Mossos acusan de agresión sexual a las 'mimosas' que tocan los genitales de ancianos para robarles

Los Mossos acusan de agresión sexual a las 'mimosas' que tocan los genitales de ancianos para robarles

Es uno de los métodos para robar más especializados que hay y se puede dar en cualquier calle del país. Se trata de las llamadas 'mimosas': mujeres que habitualmente van solas, aunque a veces pueden ir en pareja, y abordan con abrazos a personas de edad avanzada. Aprovechando el despiste, les roban la cartera o cualquier otro objeto valioso que lleven encima, como el reloj o una cadena. Después huyen del lugar gracias a un cómplice que las espera en un coche aparcado cerca.

| etiquetas: aggression sexual , delito , mossos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
OdaAl #1 OdaAl
Si no hay consentimiento, efectivamente, es agresión sexual.
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KLKManin #2 KLKManin
#1 Correcto, y además: "La condena puede llegar a agravarse si la víctima es "especialmente vulnerable", como es el caso de la gente mayor."
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#3 rystan
#2 Lástima que no pueda ser "violencia de género"
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OdaAl #4 OdaAl
#2 #3 otra cosa sería si los abueletes consintieran...
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KLKManin #7 KLKManin
#4 ya sabemos que lo del consentimiento funciona distinto para hombres que para mujeres.
3 K 39
Gry #9 Gry
#7 Funciona igual, ya condenaron a una mujer por agresión sexual por tocarle el culo a un hombre en una discoteca.
1 K 28
OdaAl #10 OdaAl
#7 No, el consentimiento es el mismo para hombres y mujeres, como bien dice #9 Otra cosa es que los hombres estén en general más salidos, pero el consentimiento es el mismo.
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#11 Tensk
#10 ¿Tienes los datos que demuestran lo que dices?
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KLKManin #5 KLKManin
#3 Y precisamente por cosas como estas, los hombres y las mujeres, no son iguales antes la ley, independientemente de lo que ponga la constitución.
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Suigetsu #8 Suigetsu *
Por la mañana cuando bajo por la calle hay una atractiva mujer con grandes pechos cerca de mi casa que te llama la atención, si te acercas te propone hacerte una felación. Lo jodido del asunto es que durante la acción, cuando te despistas suele robar la cartera y todas las pertenencias a la pobre gente de bien.
Yo ya he tenido que renovar el DNI 8 veces, a ver si el estado hace algo para proteger los ciudadanos.
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BlackDog #12 BlackDog *
#8 No entiendo muy bien que quieres decir con tu comentario, o estas culpando a los viejos o estas troleando?
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#13 electroman
#12 de verdad no lo entiendes? xD xD
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#6 cocococo *
Si yo estuviera gobernando el mundo mandaría a tomar por culo a toda la gente que se pone a tocar los huevos (como las llamadas SPAM) y más aún si lo hace de forma literal.

Bueno, en España a los delincuentes se les protege porque son pobres personas no adaptadas a la sociedad y hay que reintegrarlas, o sea, está más tiempo una víctima en una dependencia policial poniendo la denuncia que el delincuente es quedar libre otra vez.
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menéame