La mortalidad en Andalucía supera en un 11,6% la media nacional y pone bajo la lupa la gestión sanitaria de Moreno Bonilla

Es un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE): 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. Con más de 8,5 millones de habitantes y una población más joven que la del conjunto del país, esa desviación no es anecdótica. Es un diferencial sostenido que obliga a analizar causas y responsabilidades.