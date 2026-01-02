La mitad de los conductores circula sin las nuevas balizas obligatorias

Según sus cálculos, “unos 15 millones de balizas aún no se han vendido un España”, un país en el que existen “unos 34 millones de conductores potenciales”. Desde los comercios las sensaciones han sido diferentes según cada caso. Jesús Campos, gerente de una tienda de accesorios para vehículos cercana a Mercalicante, confirma que las balizas “se están vendiendo, aunque no lo que se esperaba de manera masiva porque hay muchas personas, sobre todo particulares, que no han comprado la baliza debido a los bulos sobre la no aplicación de la ley".