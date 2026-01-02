La mitad de los conductores circula sin las nuevas balizas obligatorias

Según sus cálculos, “unos 15 millones de balizas aún no se han vendido un España”, un país en el que existen “unos 34 millones de conductores potenciales”. Desde los comercios las sensaciones han sido diferentes según cada caso. Jesús Campos, gerente de una tienda de accesorios para vehículos cercana a Mercalicante, confirma que las balizas “se están vendiendo, aunque no lo que se esperaba de manera masiva porque hay muchas personas, sobre todo particulares, que no han comprado la baliza debido a los bulos sobre la no aplicación de la ley".
| etiquetas: balizas , obligatorias , conductores
Usaré la baliza porque es obligatoria pero es un ñordo de proporciones bíblicas.
Tu coche tiene 112 pero demasiados coches no, pasaran años hasta que la mayoría tengamos coches modernos. La idea de que la señal activada pueda avisar por android a otros conductores me parece interesante.
No sé si el tuyo al activarse muestra un aviso público como estas balizas mapabalizasv16.es/#mapa
Siguiendo esa lógica se llega a absurdos. Por ejemplo está prohibido esperar a alguien en el coche con el motor al ralentí para que funcione la calefacción, porque genera contaminación y ruidos. ¿Verías lógico que te multasen por tener un coche eléctrico encendido, que no genera emisiones locales, solo porque muchos otros coches sí contaminan?
Si las V-16 fueran compatibles con ese sistema aún tendrían cierto sentido, para coches viejos.
A mi, en mi vida con experiencia vital no como la tuya, he visto cientos de triángulos bien o mal puestos pero siempre antes que el propio coche accidentado o sus intermitentes, sobretodo en curvas o cambios de rasante.
Es peligroso decir que te quedes en el coche accidentado y esta baliza costará vidas y los ignorantes que solo sabeis ser seguidores de lo que os mandan, sobráis.
En un accidente se coge el chaleco, se sale a toda ostia del coche, se va por fuera del arcen y guardarail, con el chaleco, y se ponen los triangulos mucho antes para que otros no se lo lleven por delante.
También dentro de los vehículos con seguro creo que había unos 9 millones sin la ITV al día
Ya me dirás la cuentas buenas que han echo estos
Por 20 al año, que como mucho podría reducir un 50% no se hace una ley de este calibre que afecta al 100% de la población. con ese dinero solo en otra cosa, como un poco más de inversión. Son 1000 millones de gasto en estas balizas que es lo mismo que construir 5 hospitales pero no pongamos hospitales, pongamos ambulancias y que lleguen antes a los accidentes y verás como se… » ver todo el comentario
Qué nos habremos pensado. A obedecer y callar.
www.meneame.net/story/catalunya-multara-conductores-no-lleven-baliza-g
Cataluña tiene una luz especial.
Gracias por marcar el camino y decidir lo que es la berdadera hizquierda
Porque peligroso era salir del coche a poner unos triangulos que ni dios ponia bien. Esto al menos algo mas hara que nada, que era lo que hacian la mayoria de los que se quedaban tirados. Y lo de corrupcion ... deja de ver videos del gaitan, que lo de masde120 no sera de cociente intelectual.
Sí es una estafa en tanto que nos lo venden como que así todos vamos a saber dónde hay un coche averiado, información que de… » ver todo el comentario
Bola extra: Aprende a usar los negativos. No sirven para expresar opinión.