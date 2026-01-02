edición general
La mitad de los conductores circula sin las nuevas balizas obligatorias

Según sus cálculos, “unos 15 millones de balizas aún no se han vendido un España”, un país en el que existen “unos 34 millones de conductores potenciales”. Desde los comercios las sensaciones han sido diferentes según cada caso. Jesús Campos, gerente de una tienda de accesorios para vehículos cercana a Mercalicante, confirma que las balizas “se están vendiendo, aunque no lo que se esperaba de manera masiva porque hay muchas personas, sobre todo particulares, que no han comprado la baliza debido a los bulos sobre la no aplicación de la ley".

Jaime131 #1 Jaime131
La otra mitad están bien preparados y algunos ya las usan.  media
5 K 64
Format_C #14 Format_C
#1 yo tengo un coche que ya tiene botón de llamada al 112 y una sim interna, además de 4 intermitentes que tienen más visibilidad que la baliza, luego tengo una baliza en su caja, y llevo los triángulos en el maletero.

Usaré la baliza porque es obligatoria pero es un ñordo de proporciones bíblicas.
5 K 63
kreepie #25 kreepie
#14 es un ñordo a medias. Lo veo como un paso previo a algo con más sentido, mejor pensado y estandarizado a nivel europeo.
Tu coche tiene 112 pero demasiados coches no, pasaran años hasta que la mayoría tengamos coches modernos. La idea de que la señal activada pueda avisar por android a otros conductores me parece interesante.
No sé si el tuyo al activarse muestra un aviso público como estas balizas mapabalizasv16.es/#mapa
1 K 21
#30 EISev
#25 "Tu coche tiene 112 pero demasiados coches no"

Siguiendo esa lógica se llega a absurdos. Por ejemplo está prohibido esperar a alguien en el coche con el motor al ralentí para que funcione la calefacción, porque genera contaminación y ruidos. ¿Verías lógico que te multasen por tener un coche eléctrico encendido, que no genera emisiones locales, solo porque muchos otros coches sí contaminan?
1 K 18
Wintermutius #40 Wintermutius
#25 #30 Ley obligando a comprar balizas a aquellos vehículos que no dispongan de botón de llamada al 112. Es muy sencillo: es una frase en una Ley que ahorra cientos de millones de euros a los ciudadanos.
1 K 18
#42 EISev
#40 a vehículos turismo o furgonetas, que motocicletas y ciclomotores ni estaban obligados a llevar triángulo.
0 K 12
Wintermutius #43 Wintermutius
#42 una motocicleta se puede arrimar lo suficiente al límite de la vía como para no entorpecer la circulación.
0 K 6
Gry #39 Gry
#25 El "sistema estandarizado a nivel europeo" es obligatorio en todos los coches homologados en la UE desde el 2018: es.wikipedia.org/wiki/ECall

Si las V-16 fueran compatibles con ese sistema aún tendrían cierto sentido, para coches viejos.
0 K 15
pitercio #2 pitercio
Ya están a tope los palizas.
2 K 37
masde120 #26 masde120 *
#_20 Los insultos te los guardas. Tu ignorancia no te hace ver la estupidez de una baliza que es peor que unos intermitentes que ya vienen en el coche.
A mi, en mi vida con experiencia vital no como la tuya, he visto cientos de triángulos bien o mal puestos pero siempre antes que el propio coche accidentado o sus intermitentes, sobretodo en curvas o cambios de rasante.
Es peligroso decir que te quedes en el coche accidentado y esta baliza costará vidas y los ignorantes que solo sabeis ser seguidores de lo que os mandan, sobráis.
En un accidente se coge el chaleco, se sale a toda ostia del coche, se va por fuera del arcen y guardarail, con el chaleco, y se ponen los triangulos mucho antes para que otros no se lo lleven por delante.
3 K 35
Abrildel21 #21 Abrildel21
Me recuerda la época de los cinturones de seguridad obligatorios y el gran rechazo que produjo.
1 K 25
makinavaja #36 makinavaja
#21 ...y todavía hay gente que no se los pone...
0 K 11
Antipalancas21 #41 Antipalancas21
#36 Y otros que se lo ponen pero van con el movil a tope
0 K 20
Javi_Pina #12 Javi_Pina
Me parece que los fabricantes erraron un poco el estudio de mercado y por eso estamos inundados de oferta, si supusieron una baliza por vehículo activo, si hay gente que circula sin seguro ni ITV como va a comprarse la baliza.
1 K 20
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#12 Y sin carnet de conducir, de esos hay unos cuantos por no tenerlo ó habérselo retirado.
0 K 20
#32 EISev
#12 hay muchos vehículos que están de alta en la DGT pero realmente no circulan, ni tienen seguro en vigor, y no se dan de baja por el papeleo o porque el titular ha fallecido y los herederos no saben que hacer con el coche.

También dentro de los vehículos con seguro creo que había unos 9 millones sin la ITV al día
0 K 12
taSanás #37 taSanás
#12 yo tengo 3 coches, dos de ellos solo salen del garaje a pasar la ITV….
Ya me dirás la cuentas buenas que han echo estos
0 K 7
Feindesland #23 Feindesland
Esperando un par de semanas, se compra a mitad de precio.

:-D
0 K 18
masde120 #35 masde120 *
#29 20 atropellos es nada, y hay 1000 y pico fallecidos en tráfico. Ya veremos como baja uno y sube el otro.
Por 20 al año, que como mucho podría reducir un 50% no se hace una ley de este calibre que afecta al 100% de la población. con ese dinero solo en otra cosa, como un poco más de inversión. Son 1000 millones de gasto en estas balizas que es lo mismo que construir 5 hospitales pero no pongamos hospitales, pongamos ambulancias y que lleguen antes a los accidentes y verás como se…   » ver todo el comentario
1 K 13
#44 Forestalx
Yo exijo que me paren para pedírmela. Para amortizar el gasto,vamos.
0 K 10
#3 VFR
Pocos me parecen
0 K 8
mikelx #10 mikelx
con cuatro controles pueden llegar a superar el superávit español de 2025
0 K 8
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
tiempo han tenido, y si, son bastantes, habria que hacer controles
0 K 7
Pacman #7 Pacman
#6 godzilla ha tenido un ictus tratando de comprender tu post :shit:
3 K 35
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
#7 pues que se ponga la baliza, que ya iremos en su ayuda :troll:
1 K 18
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#6 Los hacen tanto municipales como GC, por lo menos en mi capital, unos dentro y los otros a la salidas
0 K 20
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#6 claro que sí. ¡Que los siervos paguen por las arbitrariedades de la administración!
Qué nos habremos pensado. A obedecer y callar.
1 K 21
#22 VFR
#6 tiempo sí, dinero ...
0 K 8
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Tranquilos, la DGT no tiene animo de multar.
0 K 7
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
#8 Bueno, Cataluña....
Cataluña tiene una luz especial.
1 K 17
obmultimedia #24 obmultimedia
#11 Cataluña sigue teniendo su duende.
0 K 10
#18 sliana
#8 la pela es la pela
0 K 7
#5 Mutiko30
La derecha no pelearán pensiones no salarios, pero quien les va a decir a ellos que conduzcan serenos o con Baliza, eh? Quien???
0 K 7
masde120 #9 masde120
#5 ahora es de derechas el ir contra algo que es claramente corrupción y peligroso a la vez?
Gracias por marcar el camino y decidir lo que es la berdadera hizquierda
6 K 50
#19 sliana
#9 viva el vino! Que memoria de pez tenéis cuando os interesa
0 K 7
hakcer_dislexico #20 hakcer_dislexico
#9 Que es claramente corrupcion y peligroso?

Porque peligroso era salir del coche a poner unos triangulos que ni dios ponia bien. Esto al menos algo mas hara que nada, que era lo que hacian la mayoria de los que se quedaban tirados. Y lo de corrupcion ... deja de ver videos del gaitan, que lo de masde120 no sera de cociente intelectual.
4 K 42
#27 Tensk
#20 Eso de que "ni dios los ponía bien" es una mentira como la copa de un pino. En mis décadas de conductor sólo tuve que ponerlos una vez y los puse bien, como corresponde. ¿Que no siempre llegaban a los 50 metros que se debería? correcto, pero también depende de la ubicación, que no es lo mismo detrás de una curva sin visibilidad que en una recta en autovía.

Sí es una estafa en tanto que nos lo venden como que así todos vamos a saber dónde hay un coche averiado, información que de…   » ver todo el comentario
2 K 31
cosmonauta #31 cosmonauta *
#20 Un consejo. Si tienes una avería, no te quedes dentro del coche. Independientemente de lo que te digan las autoridades. Y si puedes, pon triángulos, lo mas lejos posible del vehículo.

Bola extra: Aprende a usar los negativos. No sirven para expresar opinión.
0 K 13
selina_kyle #34 selina_kyle
#20 tu intento de tachar de estúpido a #9 por supuestamente seguir como borrego la opinion de un influencer en vez de tener la suya propia se llama proyección.
0 K 9
#29 Mutiko30
#9 esa tontería la dices tu. Luego los datos, con 20 atropellos de media anuales poniendo el triangulo, te dejan sin argumentos. Y si, contra la baliza está Gaitán, carwow, horizonte... Toda la ultra derecha mediática...
1 K 2
makinavaja #33 makinavaja
#9 Si salir del coche a poner unos triangulos es tan peligroso, ¿Por qué la DGT lleva tantos años obligando a hacerlo?¿No se supone que velan por la seguridad de los conductores? :troll: :troll: :troll:
1 K 20
#38 Cincocuatrotres
Algo no debe de estar bien para que a ultima hora se matizan cosas, somos un país de txitxinabo en el que los extranjeros van a tener otras leyes porque no están obligados a nuestra normativa, ver para creer!
0 K 6
#28 yokitolakaka
Y que pasa si las encendemos todos a la vez?
0 K 6

