Catalunya multará a los conductores que no lleven la baliza geolocalizada obligatoria

Catalunya multará a los conductores que no lleven la baliza geolocalizada obligatoria

El Servei Català de Trànsit avisa de que sancionará desde el 1 de enero, mientras la DGT asegura que no habrá controles específicos ni campañas de multas inmediatas

#2 endy
En Catalunya siempre estamos a la vanguardia del pagar más y tener más regulaciones a cambio de degradación de servicios públicos.
Un clásico.
2
#3 yarkyark
#2 Aparte que tenia entendido que las investigaciones prospectivas como las que hace nuestro querido Juez Peinado son ilegales.
0
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"la vuelta" de Catalunya era esto, poner a multar a todos los catalanes que no cumplan con hacerle el negocio a un juguetito patentado por dos picoletos, qué ganas de verlos otra vez desembarcando en un barco decorado con Piolín y siendo ovacionados al grito de "a por ellos" desde El Rocío!
1
ACEC #4 ACEC
La policía multa por cometer infracciones. Notición.
0

