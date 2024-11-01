edición general
22 meneos
146 clics
El misterio tras la muerte de Ben-Gvir: ¿accidente de coche o impacto de misil?

El misterio tras la muerte de Ben-Gvir: ¿accidente de coche o impacto de misil?

Según informes de los medios israelíes, Itamar Ben-Gvir, una de las figuras más controvertidas del panorama político nacional, habría fallecido a consecuencia de un accidente automovilístico. Los datos oficiales confirman que su muerte se debió a este incidente de tráfico. Sin embargo, algunas fuentes dudan de esta información. Según ellos, el evento podría haber ocurrido de manera diferente. Se dice que no es improbable que el político haya muerto por un impacto de misil lanzado por Irán mientras se encontraba en su hogar.

| etiquetas: ben-gvir , muerto , accidente , misil
18 4 2 K 216 actualidad
22 comentarios
18 4 2 K 216 actualidad
Comentarios destacados:        
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
¿Se ha muerto? Pos nada...

Se ha quedado buena tarde ¿no?
15 K 187
MyNameIsEarl #19 MyNameIsEarl
#3 se ha quedado "mejor" tarde :-)
2 K 24
#2 candonga1
Si ha caído este cerdo hay que celebrarlo a lo grande.
9 K 109
Solinvictus #1 Solinvictus
El coche iba como un misil.
7 K 98
salteado3 #22 salteado3
#1 Esto va a ser como los militares occidentales que Rusia mata en Ucrania y una semana después aparece muerto en un "accidente se esquí en los Alpes".
0 K 12
#10 txepel
Me ha extrañado que todo un ministro israelí haya muerto en extrañas circunstancias y nadie lo estuviera mencionando. Parece que (desgraciadamente) es un bulo: www.mid-day.com/news/world-news/video/israel-iran-conflict-itamar-ben-
4 K 54
#8 Xoche *
Joder, que noticia más buena. Si fue un accidente de tráfico lo siento por el coche
4 K 48
azathothruna #11 azathothruna
#8 Y por la carretera, y por el otro coche
1 K 29
#12 Xoche
#11 También
1 K 18
azathothruna #7 azathothruna
Ojala le pase lo mismo a Hitleryahu y a los lideres zionistas
1 K 35
Priorat #13 Priorat *
¿Esta muerto? Es que no veo en wikipedia (inglés, catalán, castellano) que mencionen su fecha de muerte.

Edito: No parece que esté muerto.
1 K 33
joffer #14 joffer
#13 por lo visto estaba de parranda
3 K 45
pitercio #6 pitercio *
Ohh... ¿el coche está bien?
1 K 32
cocolisto #9 cocolisto
El Carrero israelí no despegó del suelo.
0 K 20
#16 Nasser
Muerto el perro se acabó la rabia. :troll:
0 K 20
#5 Barriales *
Iup voló, voló, gevir voló, IUP!!!!
1 K 18
oceanon3d #18 oceanon3d
Espero que se confirme y este hdp se queme por toda la eternidad en el infierno.
1 K 15
#4 Robe7064 *
Sensacionalista. Como hay guerra "alomojó lo mató un misil".. Y no dan ningún dato que apoye la idea.

Por cierto, ¿la propia muerte de este tipo no debería ser una noticia relevante?
1 K 15
Kasterot #20 Kasterot
#4 era un HDP ultraderechista ultraradical ,más malo que la tiña.
Cada vez que abris la boca solo generaba odio. Y si era relevante.
1 K 29
SeñorMarron #21 SeñorMarron *
#4 Debería ser relevante, por eso extraña que no se haya confirmado hasta ahora, ayer era rumor. Para mí que si se lo han cepillado, si no fuera así ¿por qué lo tapan tantas horas y sale tan poco si no fuera dudoso lo del accidente?
0 K 7
Sr.No #17 Sr.No
Hum, haciéndose una bomba de humo para intentar evitar la segunda edición de los Juicios de Nürmberg? Se olerán que la cosa pinta bastos.
0 K 14

menéame