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Un millonario de Florida quería una mansión en el hábitat de un pájaro protegido. Solución: que le quiten la protección

Un millonario de Florida quería una mansión en el hábitat de un pájaro protegido. Solución: que le quiten la protección

Michael Colosi es un joven emprendedor tecnológico que, como muchos otros millonarios, se mudó al suroeste de Florida atraído por el buen clima y los bajos impuestos del estado. Colosi compró dos hectáreas de terreno en Punta Gorda con la intención de construirse una casa y establecerse allí definitivamente. Lo que no imaginaba es que, antes de levantar un solo muro de su futura mansión, el condado le iba a presentar una factura de 118.527 dólares. El motivo: la posibilidad de que un pajarillo azul protegido pudiera anidar en su parcela.

| etiquetas: florida , mansión , pajaro , protegido
26 10 0 K 437 ocio
8 comentarios
26 10 0 K 437 ocio
Supercinexin #4 Supercinexin
Uno sólo de esos hijos de la gran putísima de millonarios gasta recursos y destruye el mundo como cien millones de tíos normales.

Acabar con esa plaga de langostas es obligación para la supervivencia humana.
4 K 73
Aguarrás #1 Aguarrás
Cuánto más ricos, peor... ¬¬
6 K 69
woody_alien #2 woody_alien
#1 Exceptuando honrosas excepciones la mayoría de muy ricos son gente repugnante.
4 K 47
#8 surco
#1 Pues por lo que he leído tiene razón el niñato y es un abuso total del condado.
Si esta protegido, no lo hagas edificable ( y no cobres por ello) . Si es hábitat, protegelo y si no, no. Que coño es eso de es edificable, pero a la vez puede ser hábitat de un pajaro, pero si me das 120 mil pavos nos olvidamos del pajaro?
Ya me jode decir esto, pero espero quue gane el niñato y que empujen a los que están detrás de esa acción del condado.
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#3 mstk
Mira, como en Extremadura.
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Aokromes #6 Aokromes
venia a poner lo de #3 veo que ya esta puesto y me voy.
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mmlv #7 mmlv
¡Anda, como en Extremadura!
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#5 Luiskelele
La Punta gorda sí que la tiene si xD
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menéame