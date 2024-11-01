Un millonario de Florida quería una mansión en el hábitat de un pájaro protegido. Solución: que le quiten la protección

Michael Colosi es un joven emprendedor tecnológico que, como muchos otros millonarios, se mudó al suroeste de Florida atraído por el buen clima y los bajos impuestos del estado. Colosi compró dos hectáreas de terreno en Punta Gorda con la intención de construirse una casa y establecerse allí definitivamente. Lo que no imaginaba es que, antes de levantar un solo muro de su futura mansión, el condado le iba a presentar una factura de 118.527 dólares. El motivo: la posibilidad de que un pajarillo azul protegido pudiera anidar en su parcela.