Un millonario de Florida quería una mansión en el hábitat de un pájaro protegido. Solución: que le quiten la protección

Michael Colosi es un joven emprendedor tecnológico que, como muchos otros millonarios, se mudó al suroeste de Florida atraído por el buen clima y los bajos impuestos del estado. Colosi compró dos hectáreas de terreno en Punta Gorda con la intención de construirse una casa y establecerse allí definitivamente. Lo que no imaginaba es que, antes de levantar un solo muro de su futura mansión, el condado le iba a presentar una factura de 118.527 dólares. El motivo: la posibilidad de que un pajarillo azul protegido pudiera anidar en su parcela.
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Acabar con esa plaga de langostas es obligación para la supervivencia humana.
Si esta protegido, no lo hagas edificable ( y no cobres por ello) . Si es hábitat, protegelo y si no, no. Que coño es eso de es edificable, pero a la vez puede ser hábitat de un pajaro, pero si me das 120 mil pavos nos olvidamos del pajaro?
Ya me jode decir esto, pero espero quue gane el niñato y que empujen a los que están detrás de esa acción del condado.