Milla Jovovich lanza un sistema de memoria para IAs, de código abierto y gratuito, que supera a todas las soluciones de pago [Eng]

La actriz Milla Jovovich acaba de lanzar un sistema de memoria para IA de código abierto y gratuito que ha obtenido una puntuación del 100 % en LongMemEval, superando a todas las soluciones de pago.

48 31 6 K 459 tecnología
Mangione #1 Mangione
Juro que estamos en la línea temporal más rara que jamás nadie podría haber imaginado.
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#1 Alguien la está liando con un ordenador cuántico.
#21 CrudaVerdad *
#1 Oyee... ¿dudas que una actriz muy popular haya generado un avanzado y eficiente sistema de gestión algorítmica de memoria? :roll:
Mangione #25 Mangione *
#21 Desde el minuto uno, pero cometí el error (de pincipiante, me avergüenzo) de pensar que por estar en GitHub estaría mínimamente revisado... visto lo aportado por #14 parece ser que no me equivocaba en lo primero, pero sí en lo segundo. xD
Si @Admin tiene que retirarla me parecerá correcto y lo admitiré con deportividad.
rogerius #26 rogerius
#21 GoTo #12 xD
Furiano.46 #3 Furiano.46
A ver, que estuvo en tratos con Umbrella... No me sorprende :troll:
YoSoyTuPadre #14 YoSoyTuPadre *
Fake, ya lo pillaron, le pagaron para promocionarlo, está detrás un cryptobro (o varios)

x.com/AdvicebyAimar/status/2041559354034344438?s=20
#16 Eukherio *
#14 Parece un timo, pero no pillo en qué consiste la estafa. Promocionas algo que no vale una mierda, pero no lo vendes, con lo que no sé dónde está el dinero.
YoSoyTuPadre #18 YoSoyTuPadre *
#16 Más info técnica:
x.com/thin_signal/status/2041447600482840677

En principio hacer publicidad de propio Ben Sigman (el criptobro) y su milagroso MemPalace que seguramente tenga abiertas rondas de en búsqueda de inversores que quieran meter su dinero ahí
#24 Eukherio *
#18 Es un poco rebuscado todo, pero ahora tengo curiosidad por saber por dónde salen. Si era una maniobra para estafar inversores se lo curró de cojones.
#20 Zamarro
#16 Es posible que te lo instales, en unos dias cambian el codigo y meten algun tipo de comando que gracias a phyton toma el control de tu pc, y te puede hacer un destrozo robandote basicamente hasta los calzones.
Varlak #27 Varlak
#16 No necesitas vender, cuando tienes algo que vale un millón puedes ir al banco y pedir diez millones, con esos diez millones mejorar tu programa y que valga el doble, pues pides otros diez, los reinviertes, vuelta a empezar.

Es como se ha hecho rico Elon musk, vende humo, pero la gente sabe que el humo sube, así que compran y sube. Musk va a un banco y les dice

"quiero comprar una empresa con tu dinero, la vendo por el triple, 0'3% para ti y 99'7% para mi ¿Trato?"

Mangione #22 Mangione
#14 Hostia. Pues tiene toda la pinta, si. Me la he comido con patatas fritas.  media
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
¡La Hedy Lamarr del siglo XXI!
wildseven23 #2 wildseven23
Es lo que tiene que tu marido haga pelis de clones.
Gotsel #7 Gotsel
De qué va esto? Alguien lo puede aclarar. Me he quedao con el culo torcío o_o
Mangione #8 Mangione *
#7 Pues eso. LeeLoo.  media
Gotsel #9 Gotsel
#8 esto es delirante...
#15 rystan
#7 En realidad es un arma que se usa una vez cada muchísimo tiempo contra el MAL.
jm22381 #4 jm22381
Esto no lo vio venir Umbrella Corp :troll:
Asmode0 #28 Asmode0
Menuda elementa que está hecha.

Sonaba demasiado bonito para ser verdad. Que será lo siguiente? Pablo Motos sacando un nuevo modelo de IA que ha resuelto 3 problemas científicos que llevaban sin resolver desde 1965?
Cidwel #19 Cidwel
y ayer mismo metieron el concepto de Dreaming en openclaw, donde la IA hace introspección de sus propias memorias para crear nuevas estructuras, por la noche.

Que puta locura
Mangione #23 Mangione
#19 Ya hice un proyecto así más de un año. No llegará a gran cosa porque el sistema de memoria es independiente de los pesos del modelo y por tanto al final no hay "memoria" que valga, sólo mayor o menor capacidad de según qué modelo/arquitectura para manejar herramientas y contexto dado o recuperado.
#17 CuiProdestHocBellum
Lo van a llamar "Reina Roja" y será el fin de todo... jejejeje
AbiRN #10 AbiRN
:-> Mola.
#11 rystan
¿Seguro que no es una línea de colonias de colorines?
#6 jaramero
Por fin llega skynet!

Un crossover terminator resident evil ya!
