Miles de portugueses protestan y exigen retirar la reforma laboral

Miles de portugueses protestan este martes en Lisboa y exigen retirar la reforma laboral con casi 190.000 firmas.

Casiopeo
Disfruten lo Voutado.
Skiner
Suerte a los portugueses, Aquí Mariano y la patronal nos la metieron doblada.
slender_1
Ya ponemos las barbas a remojar cuando el NI NI de Vagascal ponga la jornada de 45 horas
estemenda
Os leopardos comedores de rostos comeram-me o rosto.
daniMate
Votan para favorecer a los empresarios y luego se quejan de que hacen políticas que benefician a los empresarios ??

En fin.
