Miles de portugueses protestan y exigen retirar la reforma laboral
Miles de portugueses protestan este martes en Lisboa y exigen retirar la reforma laboral con casi 190.000 firmas.
#2
Casiopeo
Disfruten lo Voutado.
8
K
103
#1
Skiner
Suerte a los portugueses, Aquí Mariano y la patronal nos la metieron doblada.
4
K
50
#3
slender_1
Ya ponemos las barbas a remojar cuando el NI NI de Vagascal ponga la jornada de 45 horas
1
K
21
#4
estemenda
Os leopardos comedores de rostos comeram-me o rosto.
0
K
12
#5
daniMate
Votan para favorecer a los empresarios y luego se quejan de que hacen políticas que benefician a los empresarios ??
En fin.
0
K
10
En fin.