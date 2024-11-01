·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8176
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
5169
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4885
clics
El despido de Hacendado
3918
clics
Patatas a lo probe
4929
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
más votadas
566
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
604
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
336
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
233
El despido de Hacendado
395
Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
66
clics
Miguel Ángel (72 años), jubilado con una pensión de más de 2.000 euros, comparte piso por los precios del alquiler: “Empecé pagando 660 euros y ahora vivo con un joven de 24 años”
Su historia ilustra cómo el encarecimiento de la vivienda en España está obligando a los pensionistas a compartir piso para poder afrontar el alquiler.
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
pension
13
1
1
K
253
actualidad
28 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
1
K
253
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
gadish
#4
totalmente, pero la noticia me vende la idea de que no se puede aguantar ésto, que el pobrecillo vive con solo 2000€ y no le alcanza.
De verdad, que no quiero que esto sea una lucha del último con el penúltimo, pero…
» ver todo el comentario
3
K
35
#18
Narmer
#7
Con esa edad yo querría estar cerca de un hospital/ambulatorio.
1
K
16
#24
nopolar
#18
Hay por ahí estadísticas de que la tasa de mortalidad se dispara en casos de urgencias críticas a mas de 20km de ambulancia. Si las encuentro las pongo.
0
K
9
#25
SerVicius
#7
"No quiero que esto sea ma lucha del último contra el penúltimo"
Pues perdoname pero lo disimulas fatal.
0
K
6
#1
NPCMeneaMePersigue
Ostia pues nos vendían que los jubilados viven la vida padre!
Lo de siempre ya sabéis a quejarnos del clima, cambio climatico en españa, en redes, reddit, instagram... y lo arreglamos
Podéis proceder a votarme negativo los fondos de inversion
3
K
33
#2
gadish
#1
me vas a perdonar, pero una persona con 2000€ al mes, si no vive bien es porque no quiere. Vamos no me jodas, que hay familias viviendo con ese dinero y con menos.
3
K
34
#3
plutanasio
#2
hay algo que esconde Miguel Ángel.
4
K
37
#4
NPCMeneaMePersigue
#2
Tu que sabes la situacion personal
los alquileres a 1000 pavos y luego igual tiene que ayudar a un familiar con dinero... tiene deudas...
0
K
17
#12
chavi
#2
Depende cuanto se lleve el alquiler
0
K
11
#16
TodasHieren...
#12
de cuánto se lleve no: más bien de cuánto estés dispuesto a pagar... porque también puedes gastarte los 2.000 en alquiler...o 600...o....
0
K
10
#28
celyo
#16
600 ... depende donde.
De 1000 para arriba más o menos en Madrid capital.
0
K
13
#17
Dene
#2
la de gente que conozco que gana bien y ha vivido siempre holgadamente y que ahora está en la ruina por un divorcio (pension y pagar 2 viviendas) y cosas así
1
K
23
#14
santofimia84_6279effa6e9
*
Hace unos años se incentivaba el alquiler como la solución a los problemas de vivienda de España, ahora resulta que llegada la vejez no nos da para pagar el ese alquiler (y este señor no es el ejemplo perfecto ya gana una pasta de pensión) hay gente con pensiones miserables, que no pueden pagar viviendas miserables.
Hay que planificar la vida para cuando llegue la vejez (que llegará en el mejor de los casos) y tenerlo todo lo básico medianamente solucionado.
Tengo una conocida con hipoteca de…
» ver todo el comentario
1
K
26
#5
zappbranigam
Una persona de 72 años con una pensión de más de 2000€ ha trabajado mucho y vivido época donde ha podido comprar muuuchas viviendas.
Si no lo ha hecho tendrá ahorros no?
O también nos tenemos que preocupar por la gente que no sabe planificar?
Un poco de responsabilidad.
2
K
26
#8
Icelandpeople
#5
¿Tú pagas alquiler?
0
K
20
#9
Eibi6
#8
yo si, y ganó bastante menos de los 2.000 € al mes de este hombre
1
K
12
#10
Icelandpeople
#9
¿Qué porcentaje de salario?
0
K
20
#11
Eibi6
#10
la verdad es que sumados letra del coche (viviendo donde vivo es imprescindible) y alquiler se me lleva cerca del 50%
0
K
9
#13
chavi
#5
Falso.
Además no conoces su vida.
Nos debemos preocupar cuando un salario de 2000 euros no te da para vivir.
0
K
11
#21
zappbranigam
#13
con 2000 euros al mes vives muy bien en el 85% del territorio español.
0
K
6
#15
Dragstat
#5
En la vida a veces se cometen errores y no por ello la situación es culpa de la víctima por haber elegido mal y no haber comprado. La cosa ha cambiado mucho y no era tan evidente que fuese a cambiar. Es como los que estuvieron hijos porque antes era más fácil y se han encontrado la sorpresa, o los que estudiaron profesiones que ahora la IA ha hecho de sean totalmente prescindibles a pesar de ser complicadas y haberse esforzado, o los que tenían ahorros en monedas tradicionales y no criptos, oro, plata o vivienda y la inflación les ha hecho perder gran parte. Que tengan que aguantarse con la situación no quiere decir que haya que apalearlos.
0
K
20
#22
zappbranigam
#15
estoy de acuerdo. Pero tendrá que responsablizarse por sus errores y no echar la culpa a los demás.
0
K
6
#23
Dragstat
#22
eso es verdad pero sin llegar al nivel de los anglosajones, que directamente si eres pobre es tu culpa independientemente de tus circunstancias y hayas lo que hayas hecho.
0
K
20
#26
SerVicius
#5
Un poco de responsabilidad al pobre, al rentista que se aprobecha de un bien de primera ncecesidad aplausos y medallas. Es asi?
0
K
6
#19
luzer
*
por supuesto, y si ayuda a 6 familiares con deudas, es ludopata, le gusta la farlopa, y las putas de lujo estas pillado hasta ganando 10.000 al mes. ¿Y?
0
K
7
#20
NPCMeneaMePersigue
#19
pues eso, que a saber la situacion de cada uno, lo que yo digo, gracias
0
K
17
#6
Kuruñes3.0
Miguel Angel pudiera ser un tanto maniroto.
0
K
7
#27
SerVicius
#6
Solo te deseo que llegues igual de bien que Miguel Angel a los 72 años.
0
K
6
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De verdad, que no quiero que esto sea una lucha del último con el penúltimo, pero… » ver todo el comentario
Pues perdoname pero lo disimulas fatal.
Lo de siempre ya sabéis a quejarnos del clima, cambio climatico en españa, en redes, reddit, instagram... y lo arreglamos
Podéis proceder a votarme negativo los fondos de inversion
los alquileres a 1000 pavos y luego igual tiene que ayudar a un familiar con dinero... tiene deudas...
De 1000 para arriba más o menos en Madrid capital.
Hay que planificar la vida para cuando llegue la vejez (que llegará en el mejor de los casos) y tenerlo todo lo básico medianamente solucionado.
Tengo una conocida con hipoteca de… » ver todo el comentario
Si no lo ha hecho tendrá ahorros no?
O también nos tenemos que preocupar por la gente que no sabe planificar?
Un poco de responsabilidad.
Además no conoces su vida.
Nos debemos preocupar cuando un salario de 2000 euros no te da para vivir.