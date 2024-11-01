edición general
Microsoft planea migrar todo su codigo en C y C++ a Rust para 2030 [ENG]

Microsoft está dando un paso impresionante en la modernización de sus bases de código más grandes y eliminará todo el código C/C++ para fines de la década, reemplazándolo con Rust.

Cantro #4 Cantro
¿Habrá alguien que se atreve a migrar todo el código bancario desde COBOL?
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Veo un futuro bastante negro...
#12 chavi
#1 Se lo hará CoPilot xD
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
1 Ingeniero, 1 Mes, 1 Millon de lineas de codigo migradas... con IA.

De mis frios y muertos dedos me quitais Linux y OpenBSD.
#3 covacho
#2 ¿ya estamos a día 28?
hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico *
#3 Nono, que lo han dicho de verdad y ya tienen montado el tinglado para empezar.

Windows 11 solo fue el aperitivo del futuro de Microsoft.

Me veo a Copilot metiendo todo en unsafe ... ale, migrao
Arkhan #6 Arkhan
#5 ¿Y si esa IA empieza a arreglar cosas en sus traducciones de código?
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
#6 En su momento vi el fuente de Windows 2000 cuando se filtro y puedo decir que la IA va a necesitar ansioliticos.

Los comentarios daban miedo, faltaba un "aqui hay dragones"
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Ir el contra del principio de no tocar lo que funciona siempre es una mala idea.
#11 ombresaco
#8 ...sobre todo en un producto cuyo principal valor es la compatibilidad hacia atrás
#13 drstrangelove
Pues si es cierto, provocará un buen shock en el mercado laboral, el uso de Rust se va a disparar considerablemente.

Habrá que ir aprendiendolo.
#9 albx
De hecho windows está ya un poco "rusted".
