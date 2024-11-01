·
7
meneos
31
clics
Microsoft planea migrar todo su codigo en C y C++ a Rust para 2030 [ENG]
Microsoft está dando un paso impresionante en la modernización de sus bases de código más grandes y eliminará todo el código C/C++ para fines de la década, reemplazándolo con Rust.
que podria salir mal
ia
63
tecnología
13 comentarios
#4
Cantro
¿Habrá alguien que se atreve a migrar todo el código bancario desde COBOL?
3
K
49
#10
AlbertoPiO
#4
www.ibm.com/es-es/products/watsonx-code-assistant
0
K
6
#1
cenutrios_unidos
Veo un futuro bastante negro...
2
K
48
#12
chavi
#1
Se lo hará CoPilot
1
K
25
#2
hakcer_dislexico
1 Ingeniero, 1 Mes, 1 Millon de lineas de codigo migradas... con IA.
De mis frios y muertos dedos me quitais Linux y OpenBSD.
3
K
34
#3
covacho
#2
¿ya estamos a día 28?
1
K
19
#5
hakcer_dislexico
*
#3
Nono, que lo han dicho de verdad y ya tienen montado el tinglado para empezar.
Windows 11 solo fue el aperitivo del futuro de Microsoft.
Me veo a Copilot metiendo todo en unsafe ... ale, migrao
0
K
7
#6
Arkhan
#5
¿Y si esa IA empieza a arreglar cosas en sus traducciones de código?
0
K
12
#7
hakcer_dislexico
#6
En su momento vi el fuente de Windows 2000 cuando se filtro y puedo decir que la IA va a necesitar ansioliticos.
Los comentarios daban miedo, faltaba un "aqui hay dragones"
1
K
20
#8
Un_señor_de_Cuenca
Ir el contra del principio de no tocar lo que funciona siempre es una mala idea.
0
K
14
#11
ombresaco
#8
...sobre todo en un producto cuyo principal valor es la compatibilidad hacia atrás
1
K
24
#13
drstrangelove
Pues si es cierto, provocará un buen shock en el mercado laboral, el uso de Rust se va a disparar considerablemente.
Habrá que ir aprendiendolo.
0
K
10
#9
albx
De hecho windows está ya un poco "rusted".
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
