Microsoft activa sin permiso la IA Gaming Copilot en Windows 11

Microsoft se mete en otra controversia: Gaming Copilot, su IA para jugadores está activa por defecto en Windows 11, te espía y pierdes FPS

MacMagic #2 MacMagic
Siempre hacíamos la coña de "Este es el año de Linux en el escritorio" pero locos, cada día pienso que Microsoft lo desea fuertemente.

Ya no es solo el tema de dejar fuera a millones de ordenadores completamente funcionales por características que en verdad son exageradas, es que cosas como esta te plantean en la tesitura de decir: pues que les den.

Y lo de los juegos, Valve le dio un impulso enorme, estoy que no cago con la SteamDeck.

De todas formas, en mi W11 le pasé el script para eliminar toda la morralla de Windows y estar un poco menos vigilado.
tul #4 tul
#2 recuerda que el script ese lo tienes que volver a pasar tras cada actualización de windows update porque te vuelve a instalar y activar la morralla, casi mejor te instalas cachyos y juegas desde linux a los juegos de windows
MacMagic #6 MacMagic
#4 Mmm copilot lo tengo instalado seguro porque me molesta más que me ayuda y no lo tengo, igual que OneDrive, etc.

Lo que sí que estoy seguro que esa gran actualización que tengo pendiente me volverá a activar todo...
#5 Pingocho *
#2 Cuando Microsoft reaccione el mundo del gaming habrá cambiado. Siempre les pasa eso, que llegan tarde a las revoluciones tecnológicas pero, como tienen dinero infinito, siempre terminan ganando.
#1 Galton *
Windows 11 es básicamente spyware con tapadera de S.O.
