·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5324
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
4343
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
4345
clics
El malentendido
5983
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
3988
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
más votadas
313
Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado
537
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
409
Paco Lobatón desgarra al confesar la tortura que sufrió en el franquismo y manda un recado a Ayuso
531
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
281
A Yolanda Arnau, enferma de cáncer, le hicieron una mamografía en 2022 que nunca estuvo en su historial y que ahora ha aparecido “milagrosamente”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
51
clics
Microsoft activa sin permiso la IA Gaming Copilot en Windows 11
Microsoft se mete en otra controversia: Gaming Copilot, su IA para jugadores está activa por defecto en Windows 11, te espía y pierdes FPS
|
etiquetas
:
windows
,
privacidad
,
ia
8
1
0
K
88
tecnología
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
88
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Khadgar
github.com/Raphire/Win11Debloat
De nada.
1
K
19
#2
MacMagic
Siempre hacíamos la coña de
"Este es el año de Linux en el escritorio"
pero locos, cada día pienso que Microsoft lo desea fuertemente.
Ya no es solo el tema de dejar fuera a millones de ordenadores completamente funcionales por características que en verdad son exageradas, es que cosas como esta te plantean en la tesitura de decir: pues que les den.
Y lo de los juegos, Valve le dio un impulso enorme, estoy que no cago con la SteamDeck.
De todas formas, en mi W11 le pasé el script para eliminar toda la morralla de Windows y estar un poco menos vigilado.
1
K
13
#4
tul
#2
recuerda que el script ese lo tienes que volver a pasar tras cada actualización de windows update porque te vuelve a instalar y activar la morralla, casi mejor te instalas cachyos y juegas desde linux a los juegos de windows
1
K
23
#6
MacMagic
#4
Mmm copilot lo tengo instalado seguro porque me molesta más que me ayuda y no lo tengo, igual que OneDrive, etc.
Lo que sí que estoy seguro que esa gran actualización que tengo pendiente me volverá a activar todo...
0
K
10
#5
Pingocho
*
#2
Cuando Microsoft reaccione el mundo del gaming habrá cambiado. Siempre les pasa eso, que llegan tarde a las revoluciones tecnológicas pero, como tienen dinero infinito, siempre terminan ganando.
0
K
10
#1
Galton
*
Windows 11 es básicamente spyware con tapadera de S.O.
1
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De nada.
Ya no es solo el tema de dejar fuera a millones de ordenadores completamente funcionales por características que en verdad son exageradas, es que cosas como esta te plantean en la tesitura de decir: pues que les den.
Y lo de los juegos, Valve le dio un impulso enorme, estoy que no cago con la SteamDeck.
De todas formas, en mi W11 le pasé el script para eliminar toda la morralla de Windows y estar un poco menos vigilado.
Lo que sí que estoy seguro que esa gran actualización que tengo pendiente me volverá a activar todo...