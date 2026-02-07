En México, los cárteles enfrentan a la policía con munición hecha para el ejército de EE. UU

En ataques contra civiles y policías mexicanos, las organizaciones delictivas han utilizado munición calibre .50 producida en una planta del ejército estadounidense e introducida de contrabando por la frontera.
| etiquetas: narcos , eeuu , mexico , armas , politica , internacional
Plan Bukele.
Triste, tremendo, dramático... sí, pero se cumple la Ley y llega el orden social.
Y con armas proporcionadas por EEUU, con conocimiento pleno.
EEUU, se mire como se mire, ha supuesto y es un verdadero cáncer.