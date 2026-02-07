edición general
En México, los cárteles enfrentan a la policía con munición hecha para el ejército de EE. UU

En ataques contra civiles y policías mexicanos, las organizaciones delictivas han utilizado munición calibre .50 producida en una planta del ejército estadounidense e introducida de contrabando por la frontera.

alfema #3 alfema
Pues que México capture a Trump y lo acuse de colaboración con el narcotráfico.
#7 vicox
#3 Eso no puede ser, porque habría que buscarle un nombre al cartel y no hay ninguno bueno.
Spirito #1 Spirito *
Pues nada. Se moviliza al ejército y se cumple la Ley

Plan Bukele.

Triste, tremendo, dramático... sí, pero se cumple la Ley y llega el orden social.
io1976 #2 io1976
#1 Los cárteles están controlados por la DEA y la CIA.
Spirito #6 Spirito
#2 Ya supuse que era así.

Y con armas proporcionadas por EEUU, con conocimiento pleno.

EEUU, se mire como se mire, ha supuesto y es un verdadero cáncer.
Malinke #4 Malinke
De algún lado sacan sobres esa gente que está todo el día al rabo de Trump.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
un dia mas alli, aunque en verdad...aqui los narcos tienen mejores lanchas que las que dotan el gobierno a la guardia civil que se juegan el culo cada dos por tres.
